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Авто Российско-украинская война

ВСУ получили 50 карет скорой помощи для самых суровых условий

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Mercedes Unimog, Mercedes-Benz Unimog, скорая помощь, военное положение, гуманитарная помощь
Фото: МОЗ | Mercedes-Benz Unimog защищены и приспособлены для экстремальных условий

Санитарные Mercedes-Benz Unimog обладают отличной проходимостью. Часть машин уже в Украине.

Украине передали кареты скорой помощи на базе Mercedes-Benz Unimog. Сразу 50 автомобилей стали частью гуманитарной помощи от стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Автомобили передадут ВСУ, ведь они подготовлены для экстремальных условий. У них отличная проходимость, хороший уровень защиты, а также предусмотрено оборудование, необходимое для спасения жизни в условиях боевых действий. Один Mercedes-Benz Unimog способен эвакуировать до четырех раненых на носилках.

Mercedes Unimog, Mercedes-Benz Unimog, скорая помощь, военное положение, гуманитарная помощь
Один автомобиль может перевозить четырех раненых
Фото: МОЗ

Часть санитарных авто уже передали в регионы, где ведутся активные боевые действия. Остальные – поступят в Украину в ближайшее время.

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"27 дней украинские военные продолжают противостоять российской агрессии. Со своей стороны, в тылу, мы пытаемся снабдить их аптечками, лекарствами и необходимыми транспортными средствами, благодаря которым врачи могут оказывать помощь раненым. Мы понимаем, что на линии фронта каждая минута может стоить жизни, и потому важно, чтобы медики могли максимально безопасно в максимально сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им необходимую помощь", – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ получили уникальные внедорожные автобусы Torsus Praetorian, разработанные украинцами.