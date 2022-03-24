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Авто Російсько-українська війна

ЗСУ отримали 50 карет швидкої допомоги для найсуворіших умов

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Mercedes Unimog, Mercedes-Benz Unimog, швидка допомога, воєнний стан, гуманітарна допомога
Фото: МОЗ | Mercedes-Benz Unimog захищені та пристосовані для екстремальних умов

Санітарні Mercedes-Benz Unimog мають відмінну прохідність. Частина машин уже в Україні.

Україні передали карети швидкої допомоги на базі Mercedes Benz Unimog. Відразу 50 автомобілів стали частиною гуманітарної допомоги країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Автомобілі передадуть ЗСУ, адже вони підготовлені до екстремальних умов. Вони мають відмінну прохідність, хороший рівень захисту, а також передбачено обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій. Один Mercedes-Benz Unimog здатний евакуювати до чотирьох поранених на ношах.

Mercedes Unimog, Mercedes-Benz Unimog, швидка допомога, воєнний стан, гуманітарна допомога
Один автомобіль може перевозити чотирьох поранених
Фото: МОЗ

Частину санітарних авто вже передали до регіонів, де ведуться активні бойові дії. Інші надійдуть в Україну найближчим часом.

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"27 днів українські військові продовжують протистояти російській агресії. Зі свого боку, в тилу, ми намагаємося забезпечити їх аптечками, ліками та необхідними транспортними засобами, завдяки яким лікарі можуть надавати допомогу пораненим. Ми розуміємо, що на лінії фронту кожна хвилина може коштувати життя, і тому важливо, щоб медики могли максимально безпечно в максимально стислий термін евакуювати поранених із зони бойових дій і надавати їм необхідну допомогу”, – наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ отримали унікальні позашляхові автобуси Torsus Praetorian, розроблені українцями.