ЗСУ отримали 50 карет швидкої допомоги для найсуворіших умов

Санітарні Mercedes-Benz Unimog мають відмінну прохідність. Частина машин уже в Україні.

Україні передали карети швидкої допомоги на базі Mercedes Benz Unimog. Відразу 50 автомобілів стали частиною гуманітарної допомоги країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Автомобілі передадуть ЗСУ, адже вони підготовлені до екстремальних умов. Вони мають відмінну прохідність, хороший рівень захисту, а також передбачено обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій. Один Mercedes-Benz Unimog здатний евакуювати до чотирьох поранених на ношах.

[ + – ] Один автомобіль може перевозити чотирьох поранених Фото: МОЗ

Частину санітарних авто вже передали до регіонів, де ведуться активні бойові дії. Інші надійдуть в Україну найближчим часом.

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"27 днів українські військові продовжують протистояти російській агресії. Зі свого боку, в тилу, ми намагаємося забезпечити їх аптечками, ліками та необхідними транспортними засобами, завдяки яким лікарі можуть надавати допомогу пораненим. Ми розуміємо, що на лінії фронту кожна хвилина може коштувати життя, і тому важливо, щоб медики могли максимально безпечно в максимально стислий термін евакуювати поранених із зони бойових дій і надавати їм необхідну допомогу”, – наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ отримали унікальні позашляхові автобуси Torsus Praetorian, розроблені українцями.