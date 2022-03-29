Папа Римський пожертвував Україні автомобілі швидкої допомоги

Понтифік особисто виділив гроші на Fiat Ducato. Перша карета швидкої допомоги вже прибула у Львів і обслуговуватиме мешканців міста.

Папа Римський Франциск і держава Ватикан вирішили передати Україні два автомобілі швидкої допомоги на базі Fiat Ducato. Перший із них уже прибув у Львів, причому привіз його з Ватикану польський кардинал Конрад Краєвський. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

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[ + – ] Усього Львову передадуть два санітарні Fiat Ducato Фото: Львовская ОГА

Кардинал особисто керував Fiat Ducato та за 22 години проїхав 2000 км. У Львові він розповів, що Папа Франциск довго молився з машини швидкої допомоги. Понтифік пожертвував на автомобілі власні кошти.

[ + – ] Автомобіль подолав 2000 км за 22 години Фото: Львовская ОГА

"Цю швидку передали від Папи для допомоги тим, хто цього потребує найбільше. Вона повністю укомплектована та готова до здійснення виїздів. Подолавши шлях понад 2 тисячі кілометрів і за майже добу в дорозі я відчуваю лише легку втому та велику подяку українському народу, який став на захист не лише своєї країни, а й усієї Європи", – заявив кардинал.

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Конрад Краєвський сподівається, що ця машина обслуговуватиме львів'ян, оскільки більшість українських авто швидкої допомоги надіслано на передову. Другий Fiat Ducato, куплений за кошти з бюджету Ватикану, має приїхати в Україну до католицького Великодня.

Раніше Фокус повідомляв, що Євросоюз передав Україні 50 санітарних автомобілів Mercedes-Benz. Вони будуть служити в ЗСУ.