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Авто Російсько-українська війна

Папа Римський пожертвував Україні автомобілі швидкої допомоги

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Fiat Ducato, швидка допомога, Папа Римський, Папа Франциск, гуманітарна допомога, війна в Україні, війна з росією
Фото: Львовская ОГА | Кардинал Конрад Краєвський особисто сів за кермо Fiat Ducato

Понтифік особисто виділив гроші на Fiat Ducato. Перша карета швидкої допомоги вже прибула у Львів і обслуговуватиме мешканців міста.

Папа Римський Франциск і держава Ватикан вирішили передати Україні два автомобілі швидкої допомоги на базі Fiat Ducato. Перший із них уже прибув у Львів, причому привіз його з Ватикану польський кардинал Конрад Краєвський. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

Fiat Ducato, швидка допомога, Папа Римський, Папа Франциск, гуманітарна допомога, війна в Україні, війна з росією
Усього Львову передадуть два санітарні Fiat Ducato
Фото: Львовская ОГА

Кардинал особисто керував Fiat Ducato та за 22 години проїхав 2000 км. У Львові він розповів, що Папа Франциск довго молився з машини швидкої допомоги. Понтифік пожертвував на автомобілі власні кошти.

Fiat Ducato, швидка допомога, Папа Римський, Папа Франциск, гуманітарна допомога, війна в Україні, війна з росією
Автомобіль подолав 2000 км за 22 години
Фото: Львовская ОГА

"Цю швидку передали від Папи для допомоги тим, хто цього потребує найбільше. Вона повністю укомплектована та готова до здійснення виїздів. Подолавши шлях понад 2 тисячі кілометрів і за майже добу в дорозі я відчуваю лише легку втому та велику подяку українському народу, який став на захист не лише своєї країни, а й усієї Європи", – заявив кардинал.

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Конрад Краєвський сподівається, що ця машина обслуговуватиме львів'ян, оскільки більшість українських авто швидкої допомоги надіслано на передову. Другий Fiat Ducato, куплений за кошти з бюджету Ватикану, має приїхати в Україну до католицького Великодня.

Раніше Фокус повідомляв, що Євросоюз передав Україні 50 санітарних автомобілів Mercedes-Benz. Вони будуть служити в ЗСУ.