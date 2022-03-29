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Авто Российско-украинская война

Папа Римский пожертвовал Украине автомобили скорой помощи

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Fiat Ducato, скорая помощь, Папа Римский, Папа Франциск, гуманитарная помощь, война в Украине, война с россией
Фото: Львовская ОГА | Кардинал Конрад Краевский лично сел за руль Fiat Ducato

Понтифик лично выделил средства на Fiat Ducato. Первая карета скорой помощи уже прибыла во Львов и будет обслуживать жителей города.

Папа Римский Франциск и государство Ватикан решили передать Украине два автомобиля скорой помощи на базе Fiat Ducato. Первый из них уже прибыл во Львов, причем привез его из Ватикана польский кардинал Конрад Краевский. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

Fiat Ducato, скорая помощь, Папа Римский, Папа Франциск, гуманитарная помощь, война в Украине, война с россией
Всего Львову передадут два санитарных Fiat Ducato
Фото: Львовская ОГА

Кардинал лично управлял Fiat Ducato и за 22 часа проехал 2000 км. Во Львове он рассказал, что Папа Франциск долго молился над машиной скорой помощи. Понтифик пожертовал на авто личные средства.

Fiat Ducato, скорая помощь, Папа Римский, Папа Франциск, гуманитарная помощь, война в Украине, война с россией
Автомобиль преодолел 2000 км за 22 часа
Фото: Львовская ОГА

"Эта скорая передана от Папы для помощи тем, кто в этом нуждается больше всего. Она полностью укомплектована и готова к осуществлению выездов. Преодолев путь более 2 тысяч километров и за почти сутки в пути я чувствую только легкую усталость и большую благодарность украинскому народу, который стал на защиту не только своей страны, но и всей Европы", – заявил кардинал.

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Конрад Краевский надеется, что эта машина будет обслуживать львовян, так как большинство украинских авто скорой помощи отправлено на передовую. Второй Fiat Ducato, купленный за средства из бюджета Ватикана, должен приехать в Украину до католической Пасхи.

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