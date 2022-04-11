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Авто Российско-украинская война

Военные РФ изувечили и расстреляли дорогие элитные авто в Украине (фото)

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Bentley Continental GT, Tesla Model 3, Maserati Ghibli, разбитые авто, авто после ДТП, война с россией, мародеры
На капоте Bentley оставили упаковки от пайков и прочий мусор

Российские солдаты поиздевались над дорогими автомобилями, которые они не смогли угнать и присвоить.

Вследствие российской агрессии в Украине уже уничтожены свыше 200 тыс. автомобилей. Некоторые из них пострадали не от боевых действий, а стали мишенью для вандалов в военной форме. Среди них – и дорогие элитные модели. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

В частности, в одном из поселков под Киевом расстреляли седан Maserati Ghibli. Как рассказал его владелец, сооснователь сети зарядных станций для электрокаров Станислав Луцкович, по недешевому авто выпустили 50 пуль, из которых 20 – попали в моторный отсек. Машина серьезно повреждена. Не исключено, что военных разозлил логотип Maserati в виде трезубца.

Maserati Ghibli
Maserati Ghibli
Салон Maserati Ghibli
Салон Maserati Ghibli
Автомобиль серьезно поврежден
Автомобиль серьезно поврежден
В авто выпустили 50 пуль
В авто выпустили 50 пуль
Maserati Ghibli
Салон Maserati Ghibli
Автомобиль серьезно поврежден
В авто выпустили 50 пуль

Также в Буче военные РФ поиздевались над Bentley Continental GT. Автомобиль не расстреливали, но расписали его и разбили лобовое стекло и решетку радиатора. На капоте остались упаковки от пайков для солдат российской армии.

Bentley Continental GT, Tesla Model 3, Maserati Ghibli, разбитые авто, авто после ДТП, война с россией, мародеры
Tesla Model 3 расписали нецензурщиной
Фото: t.me/donetch

Пожалуй, самое известное поврежденное авто из Украины – Tesla Model 3 в Мариуполе. Фото электрокара опубликовали по всему миру. По-видимому, машину бросили после того, как там села батарея. Позже российские военные повредили электромобиль и оставили на лобовом стекле нецензурное послание Илону Маску.

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