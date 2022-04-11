Военные РФ изувечили и расстреляли дорогие элитные авто в Украине (фото)

Российские солдаты поиздевались над дорогими автомобилями, которые они не смогли угнать и присвоить.

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Вследствие российской агрессии в Украине уже уничтожены свыше 200 тыс. автомобилей. Некоторые из них пострадали не от боевых действий, а стали мишенью для вандалов в военной форме. Среди них – и дорогие элитные модели. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

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В частности, в одном из поселков под Киевом расстреляли седан Maserati Ghibli. Как рассказал его владелец, сооснователь сети зарядных станций для электрокаров Станислав Луцкович, по недешевому авто выпустили 50 пуль, из которых 20 – попали в моторный отсек. Машина серьезно повреждена. Не исключено, что военных разозлил логотип Maserati в виде трезубца.

[ + – ] Maserati Ghibli [ + – ] Салон Maserati Ghibli [ + – ] Автомобиль серьезно поврежден [ + – ] В авто выпустили 50 пуль

Также в Буче военные РФ поиздевались над Bentley Continental GT. Автомобиль не расстреливали, но расписали его и разбили лобовое стекло и решетку радиатора. На капоте остались упаковки от пайков для солдат российской армии.

[ + – ] Tesla Model 3 расписали нецензурщиной Фото: t.me/donetch

Пожалуй, самое известное поврежденное авто из Украины – Tesla Model 3 в Мариуполе. Фото электрокара опубликовали по всему миру. По-видимому, машину бросили после того, как там села батарея. Позже российские военные повредили электромобиль и оставили на лобовом стекле нецензурное послание Илону Маску.

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Ранее Фокус сообщал что российские военные не только уничтожают автомобили, но и угоняют их. Множество авто из Украины видели в Беларуси.