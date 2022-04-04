За время войны в Украине уничтожены тысячи километров дорог и сотни тысяч авто (статистика)

На восстановление дорожной сети необходимо почти триллион гривен.

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Вследствие российской агрессии в Украине уничтожены 23 тыс. км дорог. Как заявил на брифинге первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко, это 13% от всей дорожной сети Украины, сообщается на странице ведомства в Facebook.

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Всего в Украине 170 тыс. км дорог общего пользования. Кроме того, по словам Андрея Ивко, часть трасс остаются заминированными, поэтому следует воздержаться от скорого возвращения в Бучу или Ирпень. Отмечается увеличение нагрузки на дорожную сеть в связи с эвакуацией украинцев из охваченных войной регионов.

[ + – ] В Украине уничтожены свыше 200 тыс. автомобилей Фото: 24 канал

Также уничтожены 273 искусственных сооружения (мосты, эстакады, развязки). На восстановление дорожной инфраструктуры понадобится почти триллион гривен.

"Общая сумма, которую мы подсчитали уже, — это 874 миллиарда гривен. То есть, на восстановление тех искусственных сооружений, тех дорог, которые были разрушены в этой войне, уже насчитывается такая сумма. Дорог – 835 миллиардов. И мостов на 39 миллиардов гривен", — заявил Андрей Ивко.

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Кроме того, стало известно, что за время боевых действий в Украине от обстрелов и атак с воздуха уже уничтожены свыше 200 тыс. легковых и грузовых автомобилей.

Ранее Фокус сообщал, что военная агрессия России обвалила украинский авторынок. Продажи новых авто в марте упали в 16 раз.