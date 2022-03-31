Безумство храбрых: украинские водители бесстрашно штурмуют минное поле (видео)

Мины на дороге не испугали водителей под Киевом. Машины постоянно проезжают опасный участок.

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В Интернете стремительно набирает популярность видео, снятое на заминированной украинской трассе. Автомобилисты пытаются преодолеть опасное препятствие. Ролик опубликовал в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

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Выяснилось, что дорога заминирована близ Бородянки в Киевской области. При отступлении мины разложили российские войска, но сделали это, мягко говоря, непрофессионально.

Мины не зарыты и на асфальте их видно издалека. К тому же, расставлены они не очень плотно и легковой автомобиль и даже грузовик вполне может проехать между ними и не зацепить ни одну из них.

Поэтому многие водители решили не ждать саперов, а едут прямиком через минное поле. Медленно, но уверенно машины преодолевают опасное препятствие, причем желающих проехать заминированный участок трассы немало. Среди них замечены и кроссоверы, и автомобили с прицепом. Водителей не пугает, что одно неверное движение – и автомобиль может взорваться.

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