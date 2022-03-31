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Авто Російсько-українська війна

Безумство хоробрих: українські водії безстрашно штурмують мінне поле (відео)

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Фото: скриншот из Facebook | Водії один за одним проїжджають через мінне поле

Міни на дорозі не налякали водіїв під Києвом. Машини постійно проїжджають через небезпечну ділянку.

В Інтернеті стрімко набирає популярності відео, зняте на замінованій українській трасі. Автомобілісти намагаються подолати небезпечну перешкоду. Ролик опублікував у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко.

З'ясувалося, що дорога замінована поблизу Бородянки в Київській області. Відступаючи, російські війська розклали міни, але зробили це, м'яко кажучи, непрофесійно.

Міни не зариті, й на асфальті їх видно здалеку. До того ж розставлені вони не дуже щільно, тож легковий автомобіль і навіть вантажівка цілком може проїхати між ними та не зачепити жодну.

Тому багато водіїв вирішили не чекати саперів, а їдуть прямо через мінне поле. Повільно, але впевнено машини долають небезпечну перешкоду, причому охочих проїхати заміновану ділянку траси чимало. Серед них помітили кросовери та автомобілі з причепом. Водіїв не лякає, що один неправильний рух — і автомобіль може вибухнути.

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