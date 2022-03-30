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Авто Російсько-українська війна

В Італії заарештували ексклюзивний Maybach олігарха Усманова: на ньому їздив і Путін

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Фото: carscoops.com | Mercedes-Maybach S650 Guard коштував щонайменше 600 тис. євро

Mercedes-Maybach S650 Guard захищений за стандартом VR10, тобто витримує обстріл зі снайперської гвинтівки та вибух гранати.

Італійська влада розширила санкції проти російського олігарха Алішера Усманова. Раніше заарештували його віллу на Сардинії, а тепер під арешт потрапило нове майно та, зокрема, броньований Mercedes-Maybach S650 Guard 2018 року. Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

Алішер Усманов користувався Maybach під час перебування на Сардинії. Крім того, журналісти встановили, що саме цим автомобілем їздив і Володимир Путін під час таємних поїздок на італійський острів на відпочинок. Сардинія дуже популярна серед заможних росіян.

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Бронованим авто користувався Путін під час візитів на Сардинію
Фото: corriere

Характеристики Mercedes-Maybach S650 Guard

Лімузин Mercedes-Maybach S650 Guard коштував не менше 600 тис. євро та створювався на індивідуальне замовлення олігарха. Фото інтер'єру автомобіля Усманова відсутні, але явно в обробці використовували дорогі сорти шкіри та дерева. Чотирьохтонний броньований автомобіль оснащений 6,0-літровим 630-сильним V12.

Автомобіль захищений за стандартом VR10 – найсерйознішим із доступних для цивільних авто. Товщина броні досягає мінімум 18 мм, а куленепробивне скло — 80 мм. Maybach витримує обстріл із автоматів Калашникова або М16 чи снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм, а також вибух гранати. Шини дозволяють проїхати до 30 км із проколом.

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Крім Mercedes-Maybach S650 Guard, заарештовано житловий комплекс Усманова на березі затоки Певеро вартістю 17 млн євро та шість машин, що обслуговували його. Загальна вартість заморожених активів олігарха в Італії перевищила 66 млн євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Aston Martin випустив броньовану версію суперкара V8 Vantage.