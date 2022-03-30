В Італії заарештували ексклюзивний Maybach олігарха Усманова: на ньому їздив і Путін

Mercedes-Maybach S650 Guard захищений за стандартом VR10, тобто витримує обстріл зі снайперської гвинтівки та вибух гранати.

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Італійська влада розширила санкції проти російського олігарха Алішера Усманова. Раніше заарештували його віллу на Сардинії, а тепер під арешт потрапило нове майно та, зокрема, броньований Mercedes-Maybach S650 Guard 2018 року. Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

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Алішер Усманов користувався Maybach під час перебування на Сардинії. Крім того, журналісти встановили, що саме цим автомобілем їздив і Володимир Путін під час таємних поїздок на італійський острів на відпочинок. Сардинія дуже популярна серед заможних росіян.

[ + – ] Бронованим авто користувався Путін під час візитів на Сардинію Фото: corriere

Характеристики Mercedes-Maybach S650 Guard

Лімузин Mercedes-Maybach S650 Guard коштував не менше 600 тис. євро та створювався на індивідуальне замовлення олігарха. Фото інтер'єру автомобіля Усманова відсутні, але явно в обробці використовували дорогі сорти шкіри та дерева. Чотирьохтонний броньований автомобіль оснащений 6,0-літровим 630-сильним V12.

Автомобіль захищений за стандартом VR10 – найсерйознішим із доступних для цивільних авто. Товщина броні досягає мінімум 18 мм, а куленепробивне скло — 80 мм. Maybach витримує обстріл із автоматів Калашникова або М16 чи снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм, а також вибух гранати. Шини дозволяють проїхати до 30 км із проколом.

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Крім Mercedes-Maybach S650 Guard, заарештовано житловий комплекс Усманова на березі затоки Певеро вартістю 17 млн євро та шість машин, що обслуговували його. Загальна вартість заморожених активів олігарха в Італії перевищила 66 млн євро.

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