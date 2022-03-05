В Італії заарештували дві вілли телеведучого Володимира Соловйова та маєток Алішера Усманова

Раніше супер'яхту Усманова заарештували на корабельні Гамбурга, де вона стояла на ремонті

Співробітники італійської Фінансової гвардії Італії заарештували нерухомість російського мільярдера Алішера Усманова та телеведучого Володимира Соловйова. Вони обоє потрапили до списків санкцій ЄС через вторгнення російських військ в Україну. Про це пише Ansa.

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Йдеться про дві вілли телеведучого на озері Комо в Італії та віллу Усманова на острові Сардинія.

Раніше в Тоскані конфіскували віллу ексдепутата Держдуми Олега Савченка.

Про вілли Соловйова в Італії знали вже давно. Він проводив там багато часу із сім'єю. Втім, без даху над головою він не залишиться — у нього також є дача в Переділкіному під Москвою та апартаменти із трьох квартир на вулиці Долгоруківській у Москві.

Що відомо про вілли Володимира Соловйова

Автор програми "Вечір із В. Соловйовим" придбав віллу в Італії у 2013 році за 9 мільйонів євро. Загальна площа резиденції — майже 400 кв. м. До речі, за кілька кілометрів від неї розташовується його перший будинок, куплений в Італії декількома роками раніше за 1 мільйон євро.

[ + – ] Одна з вілл Соловйова на озері Комо Фото: Скриншот

Будинки знаходяться в старовинному поселенні (комуні) Менаджо. Площа будинку займає 300 кв. метрів. Поруч стоять будинок для гостей, будинок для охорони та великий гараж загальною площею 90 кв. метрів.

[ + – ] Одна з вілл Соловйова на озері Комо Фото: Скриншот

У ньому кілька спалень, п'ять ванних, басейн. Відомо, що в будинку постійно проживає прислуга.

Поруч розташовані вілли Джорджа Клуні, Сільвестра Сталлоне, Мадонни.

Що відомо про віллу Алішера Усманова

Найімовірніше, йдеться про найвідомішу віллу Алішера Усманова Merloni, яку він придбав у 2012 році в Антоніо Мерлоні — голови італійського концерну Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group SpA. Російський олігарх заплатив за маєток 35 мільйонів євро.

Відомо, що віллу Усманова оточує розкішний парк, вона має вихід до моря. Але це не єдина нерухомість олігарха на Сардинії.

У районі Ромацціно, розташованому між найдорожчими курортами Сардинії (Порто Черво та Порто Ротондо), Усманову належать ще сім будинків.

Коли Усманов придбав віллу Merloni, то відзначаючи покупку, він влаштував костюмований карнавал. Він навіть сплатив за доставлення з Венеції кілька десятків гондол — вони доставляли в затоку Ромацціно вбраних у карнавальні костюми гостей. Виступав на святі Андреа Бочеллі.