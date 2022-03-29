Американці представили ідеальний суперкар для українських умов

Aston Martin V8 Vantage отримав захист з легкого кевлару. Крім того, суперкар може вдарити струмом.

Купе Aston Martin V8 Vantage отримало дуже нестандартну версію. Суперкар бронювали в американському ательє AddArmor. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Шини суперкара не бояться проколу Фото: Aston Martin

Тюнінг Aston Martin V8 Vantage перетворив його на транспортний засіб для Джеймса Бонда. Салон захищений спеціальною кевларовою капсулою завважки 204 кг. Броня відповідає стандарту В4, тобто витримує обстріл пістолета 44 калібру (Magnum). Крім того, суперкар Aston Martin отримав куленепробивне скло і шини, що дозволяють продовжувати рух при проколі.

Крім того, дверні ручки можуть вдарити струмом непроханих гостей. Вихлопні труби отримали спеціальні заслінки, щоби всередину не помістили вибухівку. Такий автомобіль підійшов би для України.

[ + – ] Салон захищений кевларовою капсулою Фото: Aston Martin

Двигун Aston Martin V8 Vantage залишився без змін – 4,0-літрова турбована вісімка видає 510 к. с. та працює в парі з 8-ступеневою АКПП. А ось ходову посилили, щоб впоратися зі збільшеною вагою авто.

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Динаміка явно погіршиться порівняно із стандартною моделлю. Нагадаємо, звичайний Aston Martin V8 Vantage розганяється до 100 км/год за 3,6 с і розвиває 314 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Aston Martin Vantage з'явився заряджений варіант з двигуном V12. Його випустять лімітованою серією.

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