Британці показали 700-сильний спортивний автомобіль для обраних: його розкупили до презентації

Aston Martin V12 Vantage отримав 700-сильний двигун і карбонові кузовні панелі. Його конкурентами стануть Porsche 911 Turbo та Ferrari F8.

Лінійку Aston Martin Vantage поповнив лімітований заряджений варіант із двигуном V12. Усього випустять лише 333 такі купе й усі вони вже розкуплені. Про це повідомляє офіційний сайт британської марки.

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[ + – ] Ззаду встановили велике антикрило Фото: Aston Martin

Турбований 5,2-літровий V12 знайомий за старшими Aston Martin DB11 та DBS Superleggera. У Vantage він розвиває 700 к. с. і має крутний момент 753 Н∙м, тобто порівняно зі стандартним купе збільшення склало 190 к. с. та 68 Н∙м.

[ + – ] В обробці салону з'явилися карбон та алькантара Фото: Aston Martin

З 8-ступінчастою автоматичною КПП новий Aston Martin V12 Vantage розганяється до 100 км/год за 3,5 с, а його максимальна швидкість становить 322 км/год. Конкурентами моделі є Porsche 911 Turbo та Ferrari F8 Tributo.

Крім того, попрацювали над ходовою купе — встановлені жорсткіші пружини підвіски та стабілізатори. Уповільнюють автомобільні керамічні гальма діаметром 410 мм спереду і 360 мм ззаду.

[ + – ] Купе отримало спортивні сидіння Фото: Aston Martin

Відрізнити Aston Martin V12 Vantage від стандартної моделі можна за збільшеними решітками радіатора, 21-дюймовими дисками, карбоновими обвісами й антикрилами. Ззаду видно широкі сопла вихлопної системи. Капот, пороги кузова, передні крила та бампер тепер карбонові, а розпірки підвищили жорсткість кузова на 8%.

Карбон разом зі шкірою та алькантарою присутній і в обробці салону. Також усередині встановлені спортивні кермо та сидіння.

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