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Британці показали 700-сильний спортивний автомобіль для обраних: його розкупили до презентації

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Новий Aston Martin V12 Vantage, Aston Martin V12 Vantage, Aston Martin V12, новий Aston Martin V12 Vantage
Фото: Aston Martin | Усього випустять лише 333 Aston Martin V12 Vantage

Aston Martin V12 Vantage отримав 700-сильний двигун і карбонові кузовні панелі. Його конкурентами стануть Porsche 911 Turbo та Ferrari F8.

Лінійку Aston Martin Vantage поповнив лімітований заряджений варіант із двигуном V12. Усього випустять лише 333 такі купе й усі вони вже розкуплені. Про це повідомляє офіційний сайт британської марки.

Новий Aston Martin V12 Vantage, Aston Martin V12 Vantage, Aston Martin V12, новий Aston Martin V12 Vantage
Ззаду встановили велике антикрило
Фото: Aston Martin

Турбований 5,2-літровий V12 знайомий за старшими Aston Martin DB11 та DBS Superleggera. У Vantage він розвиває 700 к. с. і має крутний момент 753 Н∙м, тобто порівняно зі стандартним купе збільшення склало 190 к. с. та 68 Н∙м.

Новий Aston Martin V12 Vantage, Aston Martin V12 Vantage, Aston Martin V12, новий Aston Martin V12 Vantage
В обробці салону з'явилися карбон та алькантара
Фото: Aston Martin

З 8-ступінчастою автоматичною КПП новий Aston Martin V12 Vantage розганяється до 100 км/год за 3,5 с, а його максимальна швидкість становить 322 км/год. Конкурентами моделі є Porsche 911 Turbo та Ferrari F8 Tributo.

Крім того, попрацювали над ходовою купе — встановлені жорсткіші пружини підвіски та стабілізатори. Уповільнюють автомобільні керамічні гальма діаметром 410 мм спереду і 360 мм ззаду.

Новий Aston Martin V12 Vantage, Aston Martin V12 Vantage, Aston Martin V12, новий Aston Martin V12 Vantage
Купе отримало спортивні сидіння
Фото: Aston Martin

Відрізнити Aston Martin V12 Vantage від стандартної моделі можна за збільшеними решітками радіатора, 21-дюймовими дисками, карбоновими обвісами й антикрилами. Ззаду видно широкі сопла вихлопної системи. Капот, пороги кузова, передні крила та бампер тепер карбонові, а розпірки підвищили жорсткість кузова на 8%.

Карбон разом зі шкірою та алькантарою присутній і в обробці салону. Також усередині встановлені спортивні кермо та сидіння.

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