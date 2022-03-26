Первый мотоцикл Aston Martin поступил в производство: он очень нестандартный и очень дорогой

Всего выпустят сотню Aston Martin AMB 001 и 90 из них уже раскупили. Это один из самых эксклюзивных мотоциклов в мире.

Новый Aston Martin AMB 001 наконец начали выпускать. Первый мотоцикл Aston Martin представили еще в конце 2019 года, но из-за пандемии коронавируса запуск его производства несколько раз откладывали. Несколько экземпляров АМВ 001 уже доставлены покупателям, сообщает официальная страница Aston Martin в Instagram.

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[ + – ] Спортбайк отличается футуристическим дизайном Фото: Aston Martin

Спортбайк Aston Martin AMB 001 создавали совместно с британской компанией Brough Superior, имеющей более, чем 100-летний опыт в создании мотоциклов. Именно на Brough Superior ездил разведчик Лоуренс Аравийский, которого считают первым в мире байкером.

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На предприятии Brough Superior вручную соберут ровно 100 AMB 001. Примечательно, что 90 из них уже раскуплены по заоблачной цене в 108 тыс. евро – это один из самых дорогих серийных байков в мире.

[ + – ] Сиденье обшито дорогой кожей Фото: Aston Martin

Мотоцикл Aston Martin предназначен для гоночного трека и получился очень нестандартным. У него футуристический дизайн, нетипичный для спортбайков. В конструкции широко использован карбон, поэтому масса составляет всего 180 кг. Сиденье обшито дорогой кожей, как и кресла четырехколесных Aston Martin.

[ + – ] Aston Martin AMB 001 оснащен 1,0-литровым турбомотором Фото: Aston Martin

Aston Martin AMB 001 оснащен нестандартным 1,0-литровым турбомотом V2 мощностью 183 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Каждый двигатель собирает один мастер и оставляет на нем свой автограф.

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