Первый мотоцикл Brabus раскупили за две минуты (видео)
Новый Brabus 1300 R выпустят лимитированным тиражом. Цена первого байка от Brabus — 39 500 евро.
Немецкое ателье Brabus взялось за тюнинг мотоциклов. Первенцем стал Brabus 1300 R – доработанная версия австрийского KTM 1290 Super Duke R Evo. Весь тираж байка раскупили онлайн всего за 2 минуты. Об этом сообщает официальный сайт Brabus.
Всего выпустят только 154 Brabus 1300 R по цене в 39 500 евро. Половину из них окрасят в черный цвет, а другую половину – в красный.Важно
Тюнинг KTM 1290 Super Duke R Evo от Brabus радикально изменил его дизайн. Все пластиковые обтекатели заменены новыми деталями из карбона, которые выглядят более агрессивно.
Кроме того, мотоцикл получил большую круглую диодную фару и новый руль. Также установлены кованые колесные диски Monoblock Z. Оснащение включает 5-дюймовый цифровой щиток приборов, подогрев ручек и сиденья.
Двигатель KTM 1290 Super Duke R Evo остался практически без изменений. Он 1,3-литровый и развивает 180 л. с. С ним байк разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и может достичь 270 км/ч. В Brabus только разработали новый выхлоп к мотору.
Больше внимание уделено ходовой. Мотоцикл получил адаптивную подвеску WP APEX с регулируемыми амортизаторами.
Ранее Фокус сообщал, что Brabus выпустили сверхмощный кроссовер на базе Mercedes-Maybach GLS. Он развивает 300 км/ч.