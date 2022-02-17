Первый мотоцикл Brabus раскупили за две минуты (видео)

Новый Brabus 1300 R выпустят лимитированным тиражом. Цена первого байка от Brabus — 39 500 евро.

Немецкое ателье Brabus взялось за тюнинг мотоциклов. Первенцем стал Brabus 1300 R – доработанная версия австрийского KTM 1290 Super Duke R Evo. Весь тираж байка раскупили онлайн всего за 2 минуты. Об этом сообщает официальный сайт Brabus.

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[ + – ] В основе байка лежит KTM 1290 Super Duke R Ev Фото: brabus.com

Всего выпустят только 154 Brabus 1300 R по цене в 39 500 евро. Половину из них окрасят в черный цвет, а другую половину – в красный.

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Тюнинг KTM 1290 Super Duke R Evo от Brabus радикально изменил его дизайн. Все пластиковые обтекатели заменены новыми деталями из карбона, которые выглядят более агрессивно.

[ + – ] Всего выпустят только 77 черных и 77 красных байков Фото: brabus.com

Кроме того, мотоцикл получил большую круглую диодную фару и новый руль. Также установлены кованые колесные диски Monoblock Z. Оснащение включает 5-дюймовый цифровой щиток приборов, подогрев ручек и сиденья.

[ + – ] Стоимость мотоцикла - 39 500 евро Фото: brabus.com

Двигатель KTM 1290 Super Duke R Evo остался практически без изменений. Он 1,3-литровый и развивает 180 л. с. С ним байк разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и может достичь 270 км/ч. В Brabus только разработали новый выхлоп к мотору.

[ + – ] Мотоцикл получил новые обтекатели из карбона и круглую фару

Больше внимание уделено ходовой. Мотоцикл получил адаптивную подвеску WP APEX с регулируемыми амортизаторами.

Ранее Фокус сообщал, что Brabus выпустили сверхмощный кроссовер на базе Mercedes-Maybach GLS. Он развивает 300 км/ч.