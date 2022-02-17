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Первый мотоцикл Brabus раскупили за две минуты (видео)

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байк Brabus 1300 R, Brabus 1300 R, новый Brabus 1300 R, KTM 1290 Super Duke R Evo, мотоцикл Brabus
Фото: brabus.com | Brabus впервые тюнинговали мотоцикл

Новый Brabus 1300 R выпустят лимитированным тиражом. Цена первого байка от Brabus — 39 500 евро.

Немецкое ателье Brabus взялось за тюнинг мотоциклов. Первенцем стал Brabus 1300 R – доработанная версия австрийского KTM 1290 Super Duke R Evo. Весь тираж байка раскупили онлайн всего за 2 минуты. Об этом сообщает официальный сайт Brabus.

байк Brabus 1300 R, Brabus 1300 R, новый Brabus 1300 R, KTM 1290 Super Duke R Evo, мотоцикл Brabus
В основе байка лежит KTM 1290 Super Duke R Ev
Фото: brabus.com

Всего выпустят только 154 Brabus 1300 R по цене в 39 500 евро. Половину из них окрасят в черный цвет, а другую половину – в красный.

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Тюнинг KTM 1290 Super Duke R Evo от Brabus радикально изменил его дизайн. Все пластиковые обтекатели заменены новыми деталями из карбона, которые выглядят более агрессивно.

байк Brabus 1300 R, Brabus 1300 R, новый Brabus 1300 R, KTM 1290 Super Duke R Evo, мотоцикл Brabus
Всего выпустят только 77 черных и 77 красных байков
Фото: brabus.com

Кроме того, мотоцикл получил большую круглую диодную фару и новый руль. Также установлены кованые колесные диски Monoblock Z. Оснащение включает 5-дюймовый цифровой щиток приборов, подогрев ручек и сиденья.

байк Brabus 1300 R, Brabus 1300 R, новый Brabus 1300 R, KTM 1290 Super Duke R Evo, мотоцикл Brabus
Стоимость мотоцикла - 39 500 евро
Фото: brabus.com

Двигатель KTM 1290 Super Duke R Evo остался практически без изменений. Он 1,3-литровый и развивает 180 л. с. С ним байк разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и может достичь 270 км/ч. В Brabus только разработали новый выхлоп к мотору.

Мотоцикл получил новые обтекатели из карбона и круглую фару

Больше внимание уделено ходовой. Мотоцикл получил адаптивную подвеску WP APEX с регулируемыми амортизаторами.

Ранее Фокус сообщал, что Brabus выпустили сверхмощный кроссовер на базе Mercedes-Maybach GLS. Он развивает 300 км/ч.