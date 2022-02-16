Mercedes-AMG представили два сверхмощных электромобиля: фото, видео и характеристики

Топовый Mercedes-AMG EQE 53 4Matic разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с, а его запас хода составляет 518 км.

Электромобиль Mercedes-Benz EQE получил сразу две скоростные заряженные версии от AMG. Новые Mercedes-AMG EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic поступят в продажу в ближайшие месяцы. Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.

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[ + – ] Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с Фото: Mercedes-Benz

Оба электромобиля Mercedes-Benz полноприводные и оснащены двумя моторами. В Mercedes-AMG EQE 43 4Matic они развивают 476 л. с. и 858 Н∙м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,2 с и развивать 210 км/ч.

[ + – ] В салоне появились спортивные сиденья и руль

Новый Mercedes-AMG EQE 53 4Matic предложен в двух исполнениях. По умолчанию у него 626 л. с., а с пакетом AMG Dynamic Plus Package – 687 л. с.

Характеристики Mercedes-AMG EQE 53 4Mati c Версия Mercedes-AMG EQE 53 4Matic Mercedes-AMG EQE 53 4Matic Dynamic Plus Package Мощность, л. с. 626 687 Максимальный крутящий момент, Н∙м 950 1000 Разгон до 100 км/ч, с 3,5 3,3 Максимальная скорость, км/ч 220 240

Электромобили Mercedes-AMG EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic получили батарею емкостью 90,6 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 533 км, во втором – 518 км. Зарядиться для пробега в 180 км можно всего за 15 минут.

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Обе версии получили пневмоподвеску, управляемые задние колеса и увеличенные тормозные механизмы. В EQE 53 4Matic за доплату предложены карбоново-керамические тормоза.

[ + – ] Запас хода электрокаров - 518-533 км Фото: Mercedes-Benz

Отличить электрокары Mercedes-AMG можно по измененной передней части, обвесу и заднему спойлеру. В отделке салона использованы кожа и алькантара, разбавленные ярко-красными вставками. Также установлены спортивные сиденья и руль.

[ + – ] Видео Mercedes-AMG EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic: Электрокары получили полный привод, пневмоподвеску и полноуправляемое шасси

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