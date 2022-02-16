Mercedes-AMG представили два сверхмощных электромобиля: фото, видео и характеристики
Топовый Mercedes-AMG EQE 53 4Matic разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с, а его запас хода составляет 518 км.
Электромобиль Mercedes-Benz EQE получил сразу две скоростные заряженные версии от AMG. Новые Mercedes-AMG EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic поступят в продажу в ближайшие месяцы. Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.
Оба электромобиля Mercedes-Benz полноприводные и оснащены двумя моторами. В Mercedes-AMG EQE 43 4Matic они развивают 476 л. с. и 858 Н∙м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,2 с и развивать 210 км/ч.
Новый Mercedes-AMG EQE 53 4Matic предложен в двух исполнениях. По умолчанию у него 626 л. с., а с пакетом AMG Dynamic Plus Package – 687 л. с.
|Характеристики Mercedes-AMG EQE 53 4Matic
|Версия
|Mercedes-AMG EQE 53 4Matic
|Mercedes-AMG EQE 53 4Matic Dynamic Plus Package
|Мощность, л. с.
|626
|687
|Максимальный крутящий момент, Н∙м
|950
|1000
|Разгон до 100 км/ч, с
|3,5
|3,3
|Максимальная скорость, км/ч
|220
|240
Электромобили Mercedes-AMG EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic получили батарею емкостью 90,6 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 533 км, во втором – 518 км. Зарядиться для пробега в 180 км можно всего за 15 минут.Важно
Обе версии получили пневмоподвеску, управляемые задние колеса и увеличенные тормозные механизмы. В EQE 53 4Matic за доплату предложены карбоново-керамические тормоза.
Отличить электрокары Mercedes-AMG можно по измененной передней части, обвесу и заднему спойлеру. В отделке салона использованы кожа и алькантара, разбавленные ярко-красными вставками. Также установлены спортивные сиденья и руль.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине прошли съемки нового короткометражного фильма от Mercedes-Benz. Его посвятили Гелендвагену.