Mercedes-AMG представили два надпотужні електромобілі: фото, відео та характеристики
Топовий Mercedes-AMG EQE 53 4Matic розганяється до 100 км/год за 3,3 с, а його запас ходу становить 518 км.
Електромобіль Mercedes-Benz EQE отримав одразу дві швидкісні заряджені версії від AMG. Нові Mercedes-AMG EQE 43 4Matic та EQE 53 4Matic надійдуть у продаж у найближчі місяці. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.
Обидва електромобілі Mercedes-Benz повнопривідні й оснащені двома моторами. У Mercedes-AMG EQE 43 4Matic вони розвивають 476 к. с. і 858 Н⋅м, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,2 с і розвивати 210 км/год.
Новий Mercedes-AMG EQE 53 4Matic запропонований у двох виконаннях. За замовчуванням він має 626 к. с., а з пакетом AMG Dynamic Plus Package — 687 к. с.
|Характеристики Mercedes-AMG EQE 53 4Matic
|Версія
|Mercedes-AMG EQE 53 4Matic
|Mercedes-AMG EQE 53 4Matic Dynamic Plus Package
|Потужність, к. с.
|626
|687
|Максимальний крутний момент
|950
|1 000
|Розгін до 100 км/год, с
|3,5
|3,3
|Максимальна швидкість, км/год
|220
|240
Електромобілі Mercedes-AMG EQE 43 4Matic та EQE 53 4Matic отримали батарею ємністю 90,6 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 533 км, у другому — 518 км. Зарядитися для пробігу 180 км можна всього за 15 хвилин.Важливо
Обидві версії отримали пневмопідвіску, керовані задні колеса та збільшені гальмівні механізми. В EQE 53 4Matic за доплату запропоновані карбоново-керамічні гальма.
Відрізнити електрокари Mercedes-AMG можна за зміненою передньою частиною, обвісом і заднім спойлером. В обробці салону використані шкіра й алькантара, розведені яскраво-червоними вставками. Також встановлені спортивні сидіння та кермо.
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