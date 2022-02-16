Mercedes-AMG представили два надпотужні електромобілі: фото, відео та характеристики

Топовий Mercedes-AMG EQE 53 4Matic розганяється до 100 км/год за 3,3 с, а його запас ходу становить 518 км.

Електромобіль Mercedes-Benz EQE отримав одразу дві швидкісні заряджені версії від AMG. Нові Mercedes-AMG EQE 43 4Matic та EQE 53 4Matic надійдуть у продаж у найближчі місяці. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

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[ + – ] Топова версія розганяється до 100 км/год за 3,3 с Фото: Mercedes-Benz

Обидва електромобілі Mercedes-Benz повнопривідні й оснащені двома моторами. У Mercedes-AMG EQE 43 4Matic вони розвивають 476 к. с. і 858 Н⋅м, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,2 с і розвивати 210 км/год.

[ + – ] У салоні з'явилися спортивні сидіння та кермо

Новий Mercedes-AMG EQE 53 4Matic запропонований у двох виконаннях. За замовчуванням він має 626 к. с., а з пакетом AMG Dynamic Plus Package — 687 к. с.

Характеристики Mercedes-AMG EQE 53 4Matic Версія Mercedes-AMG EQE 53 4Matic Mercedes-AMG EQE 53 4Matic Dynamic Plus Package Потужність, к. с. 626 687 Максимальний крутний момент 950 1 000 Розгін до 100 км/год, с 3,5 3,3 Максимальна швидкість, км/год 220 240

Електромобілі Mercedes-AMG EQE 43 4Matic та EQE 53 4Matic отримали батарею ємністю 90,6 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 533 км, у другому — 518 км. Зарядитися для пробігу 180 км можна всього за 15 хвилин.

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Обидві версії отримали пневмопідвіску, керовані задні колеса та збільшені гальмівні механізми. В EQE 53 4Matic за доплату запропоновані карбоново-керамічні гальма.

[ + – ] Запас ходу електрокарів – 518-533 км. Фото: Mercedes-Benz

Відрізнити електрокари Mercedes-AMG можна за зміненою передньою частиною, обвісом і заднім спойлером. В обробці салону використані шкіра й алькантара, розведені яскраво-червоними вставками. Також встановлені спортивні сидіння та кермо.

[ + – ] Електрокари отримали повний привід, пневмопідвіску та повнокероване шасі.

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