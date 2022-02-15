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Знято в Україні: Mercedes-Benz представив нестандартний фільм про Гелендваген (відео)

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Фото: Mercedes-Benz | У фільмі зняли близько десятка гелендвагенів різних років випуску

У Mercedes-Benz по-новому глянули на історію Ромео та Джульєтти. Допомогли в цьому позашляхові G-Class.

Mercedes-Benz випустив короткометражний фільм "Безсмертне кохання". Таким чином у Штутгарті вирішили прорекламувати позашляховик Mercedes-Benz G-Class. Цікаво, що знімали кіно в Україні. Опублікували його на офіційному Youtube-каналі німецького бренду.

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Головна героїня кіно – 463-річна співачка-вампірка
Фото: Mercedes-Benz

"Безсмертне кохання" — фантастична варіація на тему Ромео та Джульєтти. Вона розповідає про заборонене кохання до дівчини-вампірки, якій 463 роки (це натяк на позначення кузова Гелендвагена W463).

У фільмі зняли близько десятка Mercedes G-Class різних моделей і років випуску. Вони є своєрідним символом безсмертя, тим більше, що слоган моделі – Stronger than time ("Сильніше за час").

Фільм став рекламою Mercedes-Benz G-Class
Фільм став рекламою Mercedes-Benz G-Class
Фото: Mercedes-Benz

Реклама Mercedes G-Class знімалася в Україні – на відео можна впізнати Дарницький міст у Києві та Дружбівський кар'єр у Житомирській області.

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Зважаючи на все, зйомки проходили в жовтні, адже саме тоді в Україні помітили новий Mercedes-Benz EQG. Електричний Гелендваген також засвітився в короткометражці.

Зйомки короткометражки проходили в Україні

Це далеко не перша автомобільна реклама, знята в Україні. Нещодавно ще один кар'єр у Житомирській області став локацією для фотосесії найновішого Toyota Land Cruiser 300.

Також Фокус писав про найдорожчу рекламу авто 2022 року. Представили її під час американського Супербоулу.