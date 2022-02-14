Новий позашляховик Ford Bronco втопили невдовзі після покупки (фото)

Ford Bronco провалився під кригу та серйозно постраждав. На щастя, водій і пасажир цілі та неушкоджені.

Новий Ford Bronco 2022 зовсім нещодавно надійшов у продаж, але вже не один автомобіль постраждав у ДТП. А днями нещодавно куплений позашляховик утопили у річці. Про це повідомляє сайт The Drive.

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Інцидент стався в американському штаті Кентуккі. Водій не місцевий і потрапив на лід випадково — у сильний снігопад він просто не помітив загородження і попереджувальні знаки про те, що дорога затоплена річкою Огайо, що вийшла з берегів.

[ + – ] Ford Bronco дуже швидко пішов під воду Фото: the drive

Про те, що Ford Bronco виїхав на замерзлу річку, водій зрозумів, коли машина була далеко від берега і під нею почав тріскатися лід. Позашляховик провалився у воду і дуже швидко втопився.

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Водієві та пасажиру вдалося швидко вибратися з авто та їх врятували очевидці ДТП. Вони не отримали травм чи обморожень і їхньому життю нічого не загрожує.

[ + – ] Автомобіль став повністю непридатним Фото: the drive

За кілька днів власник повернувся на місце події, щоб дістати новий Ford Bronco з дна річки. Позашляховик уже встиг покритися шаром мулу та льоду, а вся його електроніка вийшла з ладу. Навряд чи авто-утопленника відновлять — швидше за все, його продадуть на запчастини.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford Bronco отримав заряджену версію Raptor. Її оснастили 400-сильним турбомотором.