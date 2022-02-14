Новий великий кросовер Ford розсекретили на перших фото

Оновлений Ford Explorer змінився зовні та всередині. Кросовер буде доступний у бензиновій та гібридній версіях.

В інтернет потрапили перші шпигунські фото Ford Explorer 2023. Семимісний кросовер незабаром пройде фейсліфтинг — оновлена модель має бути представлена в червні і надійде в продаж з другої половини цього року. Про це повідомляє китайський сайт Sina.

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[ + – ] В обробці побільшало хрому Фото: sina.com.cn

Дизайн Ford Explorer 2023

Новий Ford Explorer зняли в Китаї, адже крім США, модель виробляють і в цій країні. Дизайн освіжили в дусі нового Ford Mondeo 2022 — з'явилися великі ґрати радіатора і довгасті світлодіодні фари. Також змінені бампери та ліхтарі, а в обробці побільшало хрому.

[ + – ] У салоні покращили матеріали обробки

Головне нововведення у салоні – величезний сенсорний дисплей мультимедіа з окремою секцією для переднього пасажира. Крім того, у кросовера нові вентиляційні дефлектори, замінено центральну консоль та зменшено кількість кнопок та перемикачів у салоні. Матеріали оздоблення дещо покращені.

[ + – ] Кросовер отримав великий дисплей мультимедіа Фото: sina.com.cn

Характеристики Ford Explorer 2023

Двигуни Ford Explorer 2023 швидше за все залишаться без змін. Кросовер наразі оснащують бензиновими турбомоторами об'ємом 2,3 л (276 і 300 к. с.) та 3,0 л (365 і 400 к. с.), а топова версія моделі отримала 444-сильну гібридну установку.

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