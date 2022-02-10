Перший кросовер Smart розсекречено на офіційних фото
Smart #1 стане першим у новому сімействі моделей бренду. Поки що кросовер тестують у Китаї.
Опубліковано перші фото Smart #1. Електричний кросовер наразі проходить випробування і має бути представлений вже цього року, а з 2023 року надійде у продаж. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.
Новий Smart #1 тестують на півночі Китаю за температури -40 градусів. Також його перевірили в аеродинамічній трубі та виявилося, що в нього дуже низький (0,29) коефіцієнт лобового опору.Важливо
Перший кросовер Smart обклеєний камуфляжною плівкою, хоча це не заважає розглянути його дизайн. На вигляд автомобіль практично не відрізняється від показаного у 2021 передсерійного концепт-кара. У нього вигнутий капот і краплеподібні світлодіодні фари та висувні дверні ручки. За мірками Smart, автомобіль досить великий.
Розміри кросовера Smart #1 2023:
- Довжина – 4290 мм
- Ширина – 1910 мм
- Висота – 1698 мм
- Колісна база – 2750 мм
Електромобіль Smart побудований на новій модульній платформі SEA, розробленій спільно зі співвласниками Smart – Mercedes-Benz та Geely. За попередніми даними, спочатку з'явиться задньопривідна версія потужністю 250 к. с. з батареєю ємністю 70 кВт∙год і запасом ходу 440 км. Пізніше повинні додати і потужніший повнопривідний Smart #1.
Раніше Фокус повідомляв, що Mazda в березні представить новий кросовер CX-60. Він дебютує у 300-сильній гібридній версії.