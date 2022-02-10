Перший кросовер Smart розсекречено на офіційних фото

Smart #1 стане першим у новому сімействі моделей бренду. Поки що кросовер тестують у Китаї.

Опубліковано перші фото Smart #1. Електричний кросовер наразі проходить випробування і має бути представлений вже цього року, а з 2023 року надійде у продаж. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

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[ + – ] Перший кросовер Smart випробовують у 40-градусний мороз Фото: Mercedes-Benz

Новий Smart #1 тестують на півночі Китаю за температури -40 градусів. Також його перевірили в аеродинамічній трубі та виявилося, що в нього дуже низький (0,29) коефіцієнт лобового опору.

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Перший кросовер Smart обклеєний камуфляжною плівкою, хоча це не заважає розглянути його дизайн. На вигляд автомобіль практично не відрізняється від показаного у 2021 передсерійного концепт-кара. У нього вигнутий капот і краплеподібні світлодіодні фари та висувні дверні ручки. За мірками Smart, автомобіль досить великий.

[ + – ] Smart #1 продули в аеродинамічній трубі Фото: Mercedes-Benz

Розміри кросовера Smart #1 2023:

Довжина – 4290 мм

Ширина – 1910 мм

Висота – 1698 мм

Колісна база – 2750 мм

[ + – ] Запас ходу кросовера становитиме 440 км Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Smart побудований на новій модульній платформі SEA, розробленій спільно зі співвласниками Smart – Mercedes-Benz та Geely. За попередніми даними, спочатку з'явиться задньопривідна версія потужністю 250 к. с. з батареєю ємністю 70 кВт∙год і запасом ходу 440 км. Пізніше повинні додати і потужніший повнопривідний Smart #1.

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda в березні представить новий кросовер CX-60. Він дебютує у 300-сильній гібридній версії.