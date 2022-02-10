Первый кроссовер Smart рассекречен на официальных фото

Smart #1 станет первенцем в новом семействе моделей бренда. Пока кроссовер тестируют в Китае.

Опубликованы первые фото Smart #1. Электрический кроссовер сейчас проходит испытания и должен быть представлен уже в нынешнем году, а с 2023 года поступит в продажу. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

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[ + – ] Первый кроссовер Smart испытывают в 40-градусный мороз Фото: Mercedes-Benz

Новый Smart #1 тестируют на севере Китая при температуре -40 градусов. Также его проверили в аэродинамической трубе и оказалось, что у него очень низкий (0,29) коэффициент лобового сопротивления.

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Первый кроссовер Smart оклеен камуфляжной пленкой, хотя это не мешает рассмотреть его дизайн. С виду автомобиль практически не отличается от показанного в 2021 году предсерийного концепт-кара. У него изогнутый капот и каплевидные светодиодные фары и выдвижные дверные ручки. По меркам Smart, автомобиль довольно крупный.

[ + – ] Smart #1 продули в аэродинамической трубе Фото: Mercedes-Benz

Размеры кроссовера Smart #1 2023:

Длина – 4290 мм

Ширина – 1910 мм

Высота – 1698 мм

Колесная база – 2750 мм

[ + – ] Запас хода кроссовера составит 440 км Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Smart построен на новой модульной платформе SEA, разработанной совместно совладельцами Smart — Mercedes-Benz и Geely. По предварительным данным, поначалу появится заднеприводная версия мощностью 250 л. с. с батареей емкостью 70 кВт∙ч и запасом хода в 440 км. Позже должны добавить и более мощный полноприводной Smart #1.

Ранее Фокус сообщал, что Mazda в марте представит новый кроссовер CX-60. Он дебютирует в 300-сильной гибридной версии.