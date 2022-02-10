В Украине окончательно завершилась льготная растаможка: что теперь ждет владельцев евроблях

Растаможить евробляху со скидкой теперь невозможно. Льготы сохранялись для участников ООС, но ими пользовались не очень активно.

Растаможка авто по льготному тарифу больше не возможна. В общей сложности украинцы с 15 июня по 8 февраля успели легализовать 88 тыс. авто на еврономерах, что пополнило госбюджет на 3 млрд. гривен. Такую статистику приводит Государственная таможенная служба Украины.

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Напомним, что после 10 ноября растаможить евробляху могли только участники боевых действий, пребывавшие на территории ООС на протяжении минимум 90 дней во время действия льготных тарифов. Требования к авто для всех граждан были одинаковыми: легализовать можно было легковую машину возрастом старше 5 лет, ввезенную на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

[ + – ] Бюджет Украины пополнили на 3 млрд. гривен Фото: Государственная таможенная служба

Впрочем, этим правом военнослужащие и ветераны пользовались не очень активно: если с июня по ноябрь поставили на учет 85 тыс. автомобилей, то с ноября по февраль – только 3 тыс.

Названы и регионы-лидеры по растаможке авто на еврономерах:

Закарпатская таможня – 15 195 авто Киевская таможня – 11 804 авто Одесская таможня – 10 471 авто Ивано-Франковская таможня – 6027 авто Черновицкая таможня – 5636 авто

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Тем, кто не успел или не захотел растаможить евробляху, теперь грозят штрафы и полиция уже выносит соответствующие постановления. Напомним, штраф за нарушение сроков и/или условий временного ввоза или транзита авто составляет от 8500 до 170 тыс. гривен. Также возможны лишение водительских прав на год и даже конфискация транспортного средства.

Ранее Фокус сообщал, что растаможка в Украине резко подорожала. Это повлияло на рынок б/у авто.