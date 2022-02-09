UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Названы самые популярные б/у авто из США и Европы в Украине

157
Авто из Европы, авто из США, б/у авто, импорт б/у авто, подержанные автомобили
Фото: bild.de | 65% подержанных авто ввозят из ЕС

Большинство подержанных автомобилей везут в Украину из Европы. Самыми популярными являются модели Volkswagen.

За 2021 год в Украине импортировали 604 тыс. б/у авто. Большинство подержанных автомобилей приехали из Северной Америки и Европейского союза. Такую статистику приводит Институт исследований авторынка.

Если точнее, то из ЕС ввезли 397 тыс. машин (65,8%), из Северной Америки – 163 тыс. (27%), а из других стран – 44 тыс. (7,2%). Эксперты отмечают, что авто из Америки выбирают благодаря более низкой цене (хотя они и подорожали), но подавлющее большинство из них – после ДТП. Подержанные автомобили из Европы дороже, но не битые и доставить их в Украину быстрее.

Если посмотреть по странам, то больше всего импортировали авто из США (158 тыс.). Далее следуют Польша (123 тыс.) и Германия (76 тыс.).

Авто из Европы, авто из США, б/у авто, импорт б/у авто, подержанные автомобили
Из Европы чаще всего пригоняют Volkswagen Golf
Фото: Volkswagen

Страны-лидеры по импорту авто в Украину:

  1. США – 158 тыс. авто (26,1%)
  2. Польша – 123 тыс. (20,3%)
  3. Германия – 76 тыс. (12,5%)
  4. Литва – 72 тыс. (11,8%)
  5. Эстония – 26 тыс. (4,2%)
  6. Чехия – 14 тыс. (2,3%)
  7. Южная Корея – 14 тыс. (2,3%)
  8. Словакия – 12 тыс. (1,9%)
  9. Венгрия – 10 тыс. (1,7%)
  10. Грузия – 10 тыс. (1,7%)
Важно
Какие автомобили подержанными стоят больше, чем новыми
Какие автомобили подержанными стоят больше, чем новыми

Стали известны и самые популярные авто из Европы и США. Как ни странно, в обоих случаях лидируют модели Volkswagen.

ТОП-10 самых популярных авто из Европы в Украине:

  1. Volkswagen Golf – 25 450
  2. Skoda Octavia – 23 962
  3. Volkswagen Passat – 23 834
  4. Renault Megane – 19 540
  5. Renault Scenic – 12 840
  6. Opel Zafira – 12 331
  7. Opel Astra – 11 610
  8. Ford Focus – 10 025
  9. Skoda Fabia – 9848
  10. Audi A4 – 8236
Авто из Европы, авто из США, б/у авто, импорт б/у авто, подержанные автомобили
Среди авто из США самый популярный - Volkswagen Jetta
Фото: Volkswagen

Самые популярные авто из США в Украине:

  1. Volkswagen Jetta – 7199
  2. Volkswagen Passat – 6833
  3. Ford Fusion – 6620
  4. Ford Focus – 6375
  5. Ford Escape (Kuga) – 4831
  6. Dodge Journey – 4137
  7. Nissan Rogue (X-Trail) – 3510
  8. Jeep Compass – 3342
  9. Jeep Cherokee – 3267
  10. Ford Fiesta – 2847

Ранее Фокус сообщал, что продажи б/у авто в Украине резко снизились. Причина — дефицит на рынке.