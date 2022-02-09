Названы самые популярные б/у авто из США и Европы в Украине

Большинство подержанных автомобилей везут в Украину из Европы. Самыми популярными являются модели Volkswagen.

За 2021 год в Украине импортировали 604 тыс. б/у авто. Большинство подержанных автомобилей приехали из Северной Америки и Европейского союза. Такую статистику приводит Институт исследований авторынка.

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Если точнее, то из ЕС ввезли 397 тыс. машин (65,8%), из Северной Америки – 163 тыс. (27%), а из других стран – 44 тыс. (7,2%). Эксперты отмечают, что авто из Америки выбирают благодаря более низкой цене (хотя они и подорожали), но подавлющее большинство из них – после ДТП. Подержанные автомобили из Европы дороже, но не битые и доставить их в Украину быстрее.

Если посмотреть по странам, то больше всего импортировали авто из США (158 тыс.). Далее следуют Польша (123 тыс.) и Германия (76 тыс.).

[ + – ] Из Европы чаще всего пригоняют Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Страны-лидеры по импорту авто в Украину:

США – 158 тыс. авто (26,1%) Польша – 123 тыс. (20,3%) Германия – 76 тыс. (12,5%) Литва – 72 тыс. (11,8%) Эстония – 26 тыс. (4,2%) Чехия – 14 тыс. (2,3%) Южная Корея – 14 тыс. (2,3%) Словакия – 12 тыс. (1,9%) Венгрия – 10 тыс. (1,7%) Грузия – 10 тыс. (1,7%)

Важно

Какие автомобили подержанными стоят больше, чем новыми

Стали известны и самые популярные авто из Европы и США. Как ни странно, в обоих случаях лидируют модели Volkswagen.

ТОП-10 самых популярных авто из Европы в Украине:

Volkswagen Golf – 25 450 Skoda Octavia – 23 962 Volkswagen Passat – 23 834 Renault Megane – 19 540 Renault Scenic – 12 840 Opel Zafira – 12 331 Opel Astra – 11 610 Ford Focus – 10 025 Skoda Fabia – 9848 Audi A4 – 8236

[ + – ] Среди авто из США самый популярный - Volkswagen Jetta Фото: Volkswagen

Самые популярные авто из США в Украине:

Volkswagen Jetta – 7199 Volkswagen Passat – 6833 Ford Fusion – 6620 Ford Focus – 6375 Ford Escape (Kuga) – 4831 Dodge Journey – 4137 Nissan Rogue (X-Trail) – 3510 Jeep Compass – 3342 Jeep Cherokee – 3267 Ford Fiesta – 2847

Ранее Фокус сообщал, что продажи б/у авто в Украине резко снизились. Причина — дефицит на рынке.