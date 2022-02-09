Названы самые популярные б/у авто из США и Европы в Украине
Большинство подержанных автомобилей везут в Украину из Европы. Самыми популярными являются модели Volkswagen.
За 2021 год в Украине импортировали 604 тыс. б/у авто. Большинство подержанных автомобилей приехали из Северной Америки и Европейского союза. Такую статистику приводит Институт исследований авторынка.
Если точнее, то из ЕС ввезли 397 тыс. машин (65,8%), из Северной Америки – 163 тыс. (27%), а из других стран – 44 тыс. (7,2%). Эксперты отмечают, что авто из Америки выбирают благодаря более низкой цене (хотя они и подорожали), но подавлющее большинство из них – после ДТП. Подержанные автомобили из Европы дороже, но не битые и доставить их в Украину быстрее.
Если посмотреть по странам, то больше всего импортировали авто из США (158 тыс.). Далее следуют Польша (123 тыс.) и Германия (76 тыс.).
Страны-лидеры по импорту авто в Украину:
- США – 158 тыс. авто (26,1%)
- Польша – 123 тыс. (20,3%)
- Германия – 76 тыс. (12,5%)
- Литва – 72 тыс. (11,8%)
- Эстония – 26 тыс. (4,2%)
- Чехия – 14 тыс. (2,3%)
- Южная Корея – 14 тыс. (2,3%)
- Словакия – 12 тыс. (1,9%)
- Венгрия – 10 тыс. (1,7%)
- Грузия – 10 тыс. (1,7%)
Стали известны и самые популярные авто из Европы и США. Как ни странно, в обоих случаях лидируют модели Volkswagen.
ТОП-10 самых популярных авто из Европы в Украине:
- Volkswagen Golf – 25 450
- Skoda Octavia – 23 962
- Volkswagen Passat – 23 834
- Renault Megane – 19 540
- Renault Scenic – 12 840
- Opel Zafira – 12 331
- Opel Astra – 11 610
- Ford Focus – 10 025
- Skoda Fabia – 9848
- Audi A4 – 8236
Самые популярные авто из США в Украине:
- Volkswagen Jetta – 7199
- Volkswagen Passat – 6833
- Ford Fusion – 6620
- Ford Focus – 6375
- Ford Escape (Kuga) – 4831
- Dodge Journey – 4137
- Nissan Rogue (X-Trail) – 3510
- Jeep Compass – 3342
- Jeep Cherokee – 3267
- Ford Fiesta – 2847
Ранее Фокус сообщал, что продажи б/у авто в Украине резко снизились. Причина — дефицит на рынке.