Рынок б/у авто в Украине продемонстрировал резкий спад: основные причины и ТОП-10 моделей

Рынок б/у авто в Украине в январе обвалился на треть. Падение спроса обусловлено несколькими причинами.

За январь 2022 года в Украине первую регистрацию прошли 32,4 тыс. б/у авто. Это сразу на треть меньше, чем в декабре прошлого года, то есть на рынке отмечен ощутимый спад, сообщает Институт исследования авторынка.

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Эксперты института назвали четыре основные причины снижения продаж авто с пробегом:

Сезонное снижение спроса из-за новогодних праздников

Рост цен на подержанные авто в Европе и США и дефицит подержанных автомобилей

Резкое подорожание растаможки авто

Неопределенность на рынке из-за риска российского вторжения и дальнейшего роста цен на б/у авто

[ + – ] Лидером рынка в январе стал Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Средний возраст ввезенных автомобией – 11,3 года. В тройке лидеров остались те же модели, что и в 2021 году, но они поменялись местами. На первое место вышел Volkswagen Golf с 1818 проданных авто. Вторым стал Volkswagen Passat (1784 шт.), а третьей – Skoda Octavia (1453).

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Самые популярные б/у авто в Украине за январь 2022 года — ТОП-10:

Volkswagen Golf – 1818 проданных авто Volkswagen Passat – 1784 Skoda Octavia – 1453 Renault Megane – 1282 Renault Scenic – 1017 Ford Focus – 975 Opel Zafira – 789 Opel Astra – 738 Skoda Fabia – 611 Volkswagen Touran – 598

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто также резко упали в январе – продано вдвое меньше машин, чем в декабре.