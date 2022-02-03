Рынок б/у авто в Украине продемонстрировал резкий спад: основные причины и ТОП-10 моделей
Рынок б/у авто в Украине в январе обвалился на треть. Падение спроса обусловлено несколькими причинами.
За январь 2022 года в Украине первую регистрацию прошли 32,4 тыс. б/у авто. Это сразу на треть меньше, чем в декабре прошлого года, то есть на рынке отмечен ощутимый спад, сообщает Институт исследования авторынка.
Эксперты института назвали четыре основные причины снижения продаж авто с пробегом:
- Сезонное снижение спроса из-за новогодних праздников
- Рост цен на подержанные авто в Европе и США и дефицит подержанных автомобилей
- Резкое подорожание растаможки авто
- Неопределенность на рынке из-за риска российского вторжения и дальнейшего роста цен на б/у авто
Средний возраст ввезенных автомобией – 11,3 года. В тройке лидеров остались те же модели, что и в 2021 году, но они поменялись местами. На первое место вышел Volkswagen Golf с 1818 проданных авто. Вторым стал Volkswagen Passat (1784 шт.), а третьей – Skoda Octavia (1453).Важно
Самые популярные б/у авто в Украине за январь 2022 года — ТОП-10:
- Volkswagen Golf – 1818 проданных авто
- Volkswagen Passat – 1784
- Skoda Octavia – 1453
- Renault Megane – 1282
- Renault Scenic – 1017
- Ford Focus – 975
- Opel Zafira – 789
- Opel Astra – 738
- Skoda Fabia – 611
- Volkswagen Touran – 598
Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто также резко упали в январе – продано вдвое меньше машин, чем в декабре.