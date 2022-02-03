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Рынок б/у авто в Украине продемонстрировал резкий спад: основные причины и ТОП-10 моделей

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Фото: autoua.net | В январе украинцы впервые поставили на учет 32,4 тыс. б/у авто

Рынок б/у авто в Украине в январе обвалился на треть. Падение спроса обусловлено несколькими причинами.

За январь 2022 года в Украине первую регистрацию прошли 32,4 тыс. б/у авто. Это сразу на треть меньше, чем в декабре прошлого года, то есть на рынке отмечен ощутимый спад, сообщает Институт исследования авторынка.

Эксперты института назвали четыре основные причины снижения продаж авто с пробегом:

  • Сезонное снижение спроса из-за новогодних праздников
  • Рост цен на подержанные авто в Европе и США и дефицит подержанных автомобилей
  • Резкое подорожание растаможки авто
  • Неопределенность на рынке из-за риска российского вторжения и дальнейшего роста цен на б/у авто
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Лидером рынка в январе стал Volkswagen Golf
Фото: Volkswagen

Средний возраст ввезенных автомобией – 11,3 года. В тройке лидеров остались те же модели, что и в 2021 году, но они поменялись местами. На первое место вышел Volkswagen Golf с 1818 проданных авто. Вторым стал Volkswagen Passat (1784 шт.), а третьей – Skoda Octavia (1453).

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Самые популярные б/у авто в Украине за январь 2022 года — ТОП-10:

  1. Volkswagen Golf – 1818 проданных авто
  2. Volkswagen Passat – 1784
  3. Skoda Octavia – 1453
  4. Renault Megane – 1282
  5. Renault Scenic – 1017
  6. Ford Focus – 975
  7. Opel Zafira – 789
  8. Opel Astra – 738
  9. Skoda Fabia – 611
  10. Volkswagen Touran – 598

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто также резко упали в январе – продано вдвое меньше машин, чем в декабре.