Ринок вживаних авто в Україні продемонстрував різкий спад: основні причини та ТОП-10 моделей
Ринок вживаних авто в Україні в січні обвалився на третину. Падіння попиту зумовлено кількома причинами.
За січень 2022 року в Україні першу реєстрацію пройшли 32,4 тис. вживаних авто. Це відразу на третину менше, ніж у грудні минулого року, тобто на ринку помічений суттєвий спад, повідомляє Інститут дослідження авторинку.
Експерти інституту назвали чотири основні причини зниження продажів авто з пробігом:
- Сезонне зниження попиту через новорічні свята
- Зростання цін на вживані авто в Європі та США та дефіцит вживаних автомобілів
- Різке подорожчання розмитнення авто
- Невизначеність на ринку через ризик російського вторгнення та подальшого зростання цін на вживані авто
Середній вік імпортних автомобілів — 11,3 роки. У трійці лідерів залишилися ті ж моделі, що й у 2021 році, але вони змінилися місцями. На перше місце вийшов Volkswagen Golf із 1818 проданих авто. Другим став Volkswagen Passat (1784 прим.), а третьою — Skoda Octavia (1453).Важливо
Найпопулярніші вживані авто в Україні за січень 2022 року — ТОП-10:
- Volkswagen Golf — 1818 проданих авто
- Volkswagen Passat — 1784
- Skoda Octavia — 1453
- Renault Megane — 1282
- Renault Scenic — 1017
- Ford Focus — 975
- Opel Zafira — 789
- Opel Astra — 738
- Skoda Fabia — 611
- Volkswagen Touran — 598
Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових авто також різко впали у січні — продано вдвічі менше машин, ніж у грудні.