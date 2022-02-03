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Ринок вживаних авто в Україні продемонстрував різкий спад: основні причини та ТОП-10 моделей

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Фото: autoua.net | У січні українці вперше поставили на облік 32,4 тис. б/в авто

Ринок вживаних авто в Україні в січні обвалився на третину. Падіння попиту зумовлено кількома причинами.

За січень 2022 року в Україні першу реєстрацію пройшли 32,4 тис. вживаних авто. Це відразу на третину менше, ніж у грудні минулого року, тобто на ринку помічений суттєвий спад, повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Експерти інституту назвали чотири основні причини зниження продажів авто з пробігом:

  • Сезонне зниження попиту через новорічні свята
  • Зростання цін на вживані авто в Європі та США та дефіцит вживаних автомобілів
  • Різке подорожчання розмитнення авто
  • Невизначеність на ринку через ризик російського вторгнення та подальшого зростання цін на вживані авто
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Лідером ринку у січні став Volkswagen Golf
Фото: Volkswagen

Середній вік імпортних автомобілів — 11,3 роки. У трійці лідерів залишилися ті ж моделі, що й у 2021 році, але вони змінилися місцями. На перше місце вийшов Volkswagen Golf із 1818 проданих авто. Другим став Volkswagen Passat (1784 прим.), а третьою — Skoda Octavia (1453).

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Найпопулярніші вживані авто в Україні за січень 2022 року — ТОП-10:

  1. Volkswagen Golf — 1818 проданих авто
  2. Volkswagen Passat — 1784
  3. Skoda Octavia — 1453
  4. Renault Megane — 1282
  5. Renault Scenic — 1017
  6. Ford Focus — 975
  7. Opel Zafira — 789
  8. Opel Astra — 738
  9. Skoda Fabia — 611
  10. Volkswagen Touran — 598

Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових авто також різко впали у січні — продано вдвічі менше машин, ніж у грудні.