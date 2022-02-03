Ринок вживаних авто в Україні продемонстрував різкий спад: основні причини та ТОП-10 моделей

Ринок вживаних авто в Україні в січні обвалився на третину. Падіння попиту зумовлено кількома причинами.

За січень 2022 року в Україні першу реєстрацію пройшли 32,4 тис. вживаних авто. Це відразу на третину менше, ніж у грудні минулого року, тобто на ринку помічений суттєвий спад, повідомляє Інститут дослідження авторинку.

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Експерти інституту назвали чотири основні причини зниження продажів авто з пробігом:

Сезонне зниження попиту через новорічні свята

Зростання цін на вживані авто в Європі та США та дефіцит вживаних автомобілів

Різке подорожчання розмитнення авто

Невизначеність на ринку через ризик російського вторгнення та подальшого зростання цін на вживані авто

[ + – ] Лідером ринку у січні став Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Середній вік імпортних автомобілів — 11,3 роки. У трійці лідерів залишилися ті ж моделі, що й у 2021 році, але вони змінилися місцями. На перше місце вийшов Volkswagen Golf із 1818 проданих авто. Другим став Volkswagen Passat (1784 прим.), а третьою — Skoda Octavia (1453).

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Найпопулярніші вживані авто в Україні за січень 2022 року — ТОП-10:

Volkswagen Golf — 1818 проданих авто Volkswagen Passat — 1784 Skoda Octavia — 1453 Renault Megane — 1282 Renault Scenic — 1017 Ford Focus — 975 Opel Zafira — 789 Opel Astra — 738 Skoda Fabia — 611 Volkswagen Touran — 598

Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових авто також різко впали у січні — продано вдвічі менше машин, ніж у грудні.