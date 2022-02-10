В Україні остаточно завершилося пільгове розмитнення: що тепер чекає на власників євроблях

Розмитнити євробляху зі знижкою тепер неможливо. Пільги зберігалися для учасників ООС, але користувалися не дуже активно.

Розмитнення авто за пільговим тарифом більше не можливе. Загалом українці з 15 червня до 8 лютого встигли легалізувати 88 тис. авто на єврономерах, що поповнило держбюджет на 3 млрд гривень. Таку статистику наводить Державна митна служба України.

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Нагадаємо, що після 10 листопада розмитнити євробляху могли лише учасники бойових дій, які перебували на території ООС протягом щонайменше 90 днів під час дії пільгових тарифів. Вимоги до авто для всіх громадян були однаковими: легалізувати можна було легкову машину віком від 5 років, ввезену на територію України до 31 грудня 2020 року.

[ + – ] Бюджет України поповнили на 3 мільярди гривень Фото: Державна митна служба

Утім, цим правом військовослужбовці та ветерани користувалися не дуже активно: якщо з червня по листопад поставили на облік 85 тис. автомобілів, то з листопада до лютого — лише 3 тис.

Названі й регіони-лідери з розмитнення авто на єврономерах:

Закарпатська митниця — 15 195 авто. Київська митниця — 11 804 авто. Одеська митниця — 10 471 авто. Івано-Франківська митниця — 6 027 авто. Чернівецька митниця — 5 636 авто.

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Тим, хто не встиг чи не захотів розмитнити євробляху, тепер загрожують штрафи і поліція вже виносить відповідні ухвали. Нагадаємо, штраф за порушення термінів та / або умов тимчасового ввезення або транзиту авто становить від 8 500 до 170 тис. гривень. Також можливе позбавлення прав водія на рік і навіть конфіскація транспортного засобу.

Раніше Фокус повідомляв, що розмитнення в Україні різко подорожчало. Це вплинуло на ринок авто з пробігом.