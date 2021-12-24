Розмитнення на АТОшника: скільки "євроблях" легалізували учасники ООС за пільговим тарифом
Пільгове розмитнення авто для учасників бойових дій можливе до 8 лютого, проте користуються цим нечасто.
Учасники АТО/ООС не поспішають розмитнювати авто на єврономерах за пільговим тарифом. Із 11 листопада по 22 грудня вони легалізували лише 249 "євроблях". Таку статистику наводить Державна митна служба.
Найбільше машин учасники бойових дій поставили на обліку на Одещині – 72 одиниці. На другому місці – Івано-Франківська область (29 авто), а на третьому – Дніпропетровська (25).
Нагадаємо, пільгове розмитнення авто на єврономерах для учасників ООС продовжено до 8 лютого 2022 року. Інші громадяни України мали таку можливість із 15 травня до 10 листопада та за цей період легалізували близько 85 тис. "євроблях".Важливо
Хоча раніше передбачалося, що українці шукатимуть військовослужбовців ООС для допомоги з розмитненням чужого авто, насправді така схема не працює. Цілком можливо, що це продиктовано вимогами законодавства: скористатися пільгами можуть лише громадяни, які перебували в зоні бойових дій протягом щонайменше 90 днів після 15 травня 2021 року. Також дуже ймовірно, що багато військовослужбовців не хочуть вплутуватися в сумнівні схеми з чужими автомобілями.
Раніше Фокус повідомляв, що власників "євроблях" в Україні вже почали карати: їм виписують штрафи у розмірі 8500 – 17 000 гривень. Хоча вже знайдено дуже простий спосіб уникнути відповідальності.