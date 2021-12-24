Розмитнення на АТОшника: скільки "євроблях" легалізували учасники ООС за пільговим тарифом

Пільгове розмитнення авто для учасників бойових дій можливе до 8 лютого, проте користуються цим нечасто.

Учасники АТО/ООС не поспішають розмитнювати авто на єврономерах за пільговим тарифом. Із 11 листопада по 22 грудня вони легалізували лише 249 "євроблях". Таку статистику наводить Державна митна служба.

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Найбільше машин учасники бойових дій поставили на обліку на Одещині – 72 одиниці. На другому місці – Івано-Франківська область (29 авто), а на третьому – Дніпропетровська (25).

[ + – ] Пільговий період для учасників ООС завершиться 8 лютого Фото: Слово і діло

Нагадаємо, пільгове розмитнення авто на єврономерах для учасників ООС продовжено до 8 лютого 2022 року. Інші громадяни України мали таку можливість із 15 травня до 10 листопада та за цей період легалізували близько 85 тис. "євроблях".

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Хоча раніше передбачалося, що українці шукатимуть військовослужбовців ООС для допомоги з розмитненням чужого авто, насправді така схема не працює. Цілком можливо, що це продиктовано вимогами законодавства: скористатися пільгами можуть лише громадяни, які перебували в зоні бойових дій протягом щонайменше 90 днів після 15 травня 2021 року. Також дуже ймовірно, що багато військовослужбовців не хочуть вплутуватися в сумнівні схеми з чужими автомобілями.

Раніше Фокус повідомляв, що власників "євроблях" в Україні вже почали карати: їм виписують штрафи у розмірі 8500 – 17 000 гривень. Хоча вже знайдено дуже простий спосіб уникнути відповідальності.