Растаможка на АТОшника: сколько "евроблях" легализовали участники ООС по льготному тарифу

Льготная растаможка авто для участников боевых действий возможна до 8 февраля, однако пользуются этим немногие.

Участники АТО/ООС не спешат растаможивать авто на еврономерах по льготному тарифу. С 11 ноября по 22 декабря они легализовали всего 249 "евроблях". Такую статистику приводит Государственная таможенная служба.

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Больше всего машин участники боевых действий поставили на учете в Одесской области – 72 единицы. На втором месте – Ивано-Франковская область (29 авто), а на третьем – Днепропетровская (25).

[ + – ] Льготный период для участников ООС завершится 8 февраля Фото: Слово і діло

Напомним, льготная растаможка авто на еврономерах для участников ООС продлена до 8 февраля 2022 года. Остальные граждане Украины имели такую возможность с 15 мая до 10 ноября и за этот период легализовали около 85 тыс. "евроблях".

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Хотя ранее предполагалось, что украинцы будут искать военнослужащих ООС для помощи с растаможкой чужого авто, на деле такая схема не работает. Вполне возможно, что это продиктовано требованиями законодательства: воспользоваться льготами могут лишь граждане, находившиеся в зоне боевых действий на протяжении минимум 90 дней после 15 мая 2021 года. Также очень вероятно, что многие военнослужащие не хотят ввязываться в сомнительные схемы с чужими автомобилями.

Ранее Фокус сообщал, что владельцев "евроблях" в Украине уже начали наказывать: им выписывают штрафы в размере 8500 – 17000 гривен. Хотя уже найден очень простой способ избежать ответственности.