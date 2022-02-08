Премиальный кроссовер Mazda рассекретили на фото и видео: он бросит вызов Audi Q5 и BMW X3

Новая Mazda CX-60 дебютирует в гибридной версии, но позже появятся бензиновые и дизельные турбомоторы мощностью до 400 л. с.

Опубликованы официальные тизеры Mazda CX-60. Кроссовер должны представить ровно через месяц – 8 марта. Модель станет представителем нового семейства Mazda и будет рассчитана на рынки Европы и Японии, сообщает официальный сайт бренда.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Автомобиль сохранит фирменный дизайн Фото: Mazda

Судя по фото и видео, дизайн Mazda CX-60 2022 выдержан в традиционном стиле марки. У кроссовера длинный капот и широкая решетка радиатора в виде улыбки. К слову, ранее автомобиль засняли папарацци во время рекламной фотосессии.

Важно

Старший брат Duster: новый бюджетный кроссовер от Renault показали на первых фото

Известно, что по размерам новая Mazda CX-60 несколько больше, чем кроссовер CX-5. Модель позиционируют, как премиальную, то есть она будет дороже СХ-5 и богаче оснащена. Ее конкурентами станут Audi Q5, BMW X3 и Lexus NX.

[ + – ] Ранее кроссовер засняли папарацци Фото: Motor1.com

Кроссовер построен на полностью новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Дебютирует он в гибридной версии – с 2,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором суммарной мощностью свыше 300 л. с.

[ + – ] Кроссоверу предложат двигатели мощностью до 400 л. с.

Также Mazda CX-60 получит новейшие 3,0-литровые бензиновые и дизельные рядные шестерки с турбонаддувом. Самая мощная из них развивает 400 л. с. Эти же моторы получит и семиместный кроссовер Mazda CX-80, который представят в 2023 году.

Ранее Фокус сообщал, что Lexus готовит новое поколение кроссовера RX. Он породнится с Toyota Camry.