Преміальний кросовер Mazda розсекретили на фото та відео: він кине виклик Audi Q5 і BMW X3

Нова Mazda CX-60 дебютує в гібридній версії, але пізніше з'являться бензинові та дизельні турбомотори потужністю до 400 к. с.

Опубліковані офіційні тизери Mazda CX-60. Кросовер мають представити рівно через місяць – 8 березня. Модель стане представником нової родини Mazda та буде розрахована на ринки Європи та Японії, повідомляє офіційний сайт бренду.

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[ + – ] Автомобіль збереже фірмовий дизайн Фото: Mazda

Судячи з фото та відео, дизайн Mazda CX-60 2022 витриманий у традиційному стилі марки. У кросовера довгий капот і широкі грати радіатора у вигляді усмішки. До речі, раніше автомобіль зняли папараці під час рекламної фотосесії.

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Відомо, що за розмірами нова Mazda CX-60 дещо більша, ніж кросовер CX-5. Модель позиціонують як преміальну, тобто вона буде дорожчою за СХ-5 і багатше оснащена. Її конкурентами стануть Audi Q5, BMW X3 і Lexus NX.

[ + – ] Раніше кросовер зняли папараці Фото: Motor1.com

Кросовер побудований на повністю новій задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Дебютує він у гібридній версії – з 2,5-літровою бензиновою четвіркою й електромотором сумарною потужністю понад 300 к. с.

[ + – ] Кросовер запропонують двигуни потужністю до 400 к. с.

Також Mazda CX-60 отримає нові 3,0-літрові бензинові та дизельні рядні шістки з турбонаддувом. Найпотужніша з них розвиває 400 к. с. Ці ж мотори отримає й семимісний кросовер Mazda CX-80, який представлять у 2023 році.

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