Новенький внедорожник Ford Bronco утопили вскоре после покупки (фото)

Ford Bronco провалился под лед и серьезно пострадал. К счастью, водитель и пассажир целы и невредимы.

Новый Ford Bronco 2022 совсем недавно поступил в продажу, но уже не один автомобиль пострадал в ДТП. А на днях недавно купленный внедорожник утопили в реке. Об этом сообщает сайт The Drive.

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Инцидент имел место в американском штате Кентукки. Водитель не местный и попал на лед случайно – в сильный снегопад он попросту не заметил заграждения и знаки, предупреждающие о том, что дорога затоплена вышедшей из берегов рекой Огайо.

[ + – ] Ford Bronco очень быстро ушел под воду Фото: the drive

О том, что Ford Bronco выехал на замерзшую реку, водитель понял, когда машина уже была далеко от берега и под ней начал трескаться лед. Внедорожник провалился в воду и очень быстро утонул.

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Водителю и пассажиру удалось быстро выбраться из авто и их спасли очевидцы ДТП. Они не получили травм или обморожений и их жизни ничего не угрожает.

[ + – ] Автомобиль пришел в полную негодность Фото: the drive

Через несколько дней владелец вернулся на место происшествия, чтобы достать новый Ford Bronco со дна реки. Внедорожник уже успел покрыться слоем ила и льда, а вся его электроника вышла из строя. Вряд ли авто-утопленника восстановят – скорее всего, его продадут по запчастям.

Ранее Фокус сообщал, что Ford Bronco получил заряженную версию Raptor. Ее оснастили 400-сильным турбомотором.