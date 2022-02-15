Снято в Украине: Mercedes-Benz представил нестандартный фильм о Гелендвагене (видео)

В Mercedes-Benz по-новому взглянули на историю Ромео и Джульетты. Помогли в этом внедорожные G-Class.

Mercedes-Benz выпустил короткометражный фильм "Бессмертная любовь". Таким образом в Штутгарте решили прорекламировать внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Примечательно, что снимали кино в Украине. Опубликовали его на официальном Youtube-канале немецкого бренда.

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[ + – ] Главная героиня кино - 463-летняя певица-вампир Фото: Mercedes-Benz

"Бессмертная любовь" — фантастическая вариация на тему Ромео и Джульетты. Он рассказывает о запрещенной любви к девушке-вампиру, которой 463 года (это намек на обозначение кузова Гелендвагена W463).

В фильме сняли около десятка Mercedes G-Class разных моделей и лет выпуска. Они выступают своеобразным символом бессмертия, тем более, что слоган модели – Stronger than time ("Сильнее времени").

[ + – ] Фильм стал рекламой Mercedes-Benz G-Class Фото: Mercedes-Benz

Реклама Mercedes G-Class снималась в Украине – на видео узнаются Дарницкий мост в Киеве и Дружбовский карьер в Житомирской области.

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Судя по всему, съемки проходили в октябре, ведь именно тогда в Украине заметили новый Mercedes-Benz EQG. Электрический Гелендваген также засветился в короткометражке.

[ + – ] Съемки короткометражки проходили в Украине

Это далеко не первая автомобильная реклама, снятая в Украине. Недавно еще один карьер в Житомирской области стал локацией для фотосессии новейшего Toyota Land Cruiser 300.

Также Фокус писал о самой дорогой рекламе авто 2022 года. Представили ее во время американского Супербоула.