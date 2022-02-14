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Шварценеггер и робот-щенок: лучшая автомобильная реклама с Super Bowl 2022 (видео)

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Super Bowl, реклама BMW, реклама Toyota, реклама Nissan, реклама Kia
Фото: скриншот/youtube | Автопроизводители не скупились на бюджеты видеороликов

В нынешнем году для Super Bowl автопроизводители подготовили высокобюджетные рекламные ролики с участием звезд Голливуда.

Финал сезона в американском футболе Super Bowl – не только важное спортивное событие, он еще славится своей рекламой. Специально для трансляции во время Super Bowl создают очень яркие и очень дорогие рекламные ролики.

Дело в том, что аудитория Super Bowl – это сотни миллионов зрителей. Поэтому 30 секунд рекламы в перерыве матча стоят 6 млн. долларов. Автопроизводители всегда готовят рекламу к Super Bowl, но в 2022 году они оказались особенно активными – не скупились на бюджеты и нанимали звезд Голливуда.

BMW и Шварценеггер

Пожалуй, самым дорогой оказалась реклама BMW iX при участии Арнольда Шварценеггера и Сальмы Хайек. Они сыграли древнегреческих богов Зевса и Геру, спустившихся на Землю.

Шварценеггер и Хаек перевоплотились в богов с Олимпа

General Motors и Доктор Зло

Для рекламы электрокаров General Motors возродили Доктора Зло из комедий об Остине Пауэрсе. Злодей хочет спасти мир, чтобы затем его захватить.

Доктор зло захотел спасти мир

Chevrolet – котопес и мафиози

Реклама Chevrolet Silverado EV выполнена в духе сериала "Клан Сопрано".

Электрокар Chevrolet Silverado EV снялся в отдельном ролике

А вот в ролике о бензиновом Silverado засветился кот, который считает себя псом.

Бензиновый Chevrolet Silverado рекламирует дикий кот

Kia и робот-щенок

Персонажем ролика Kia EV6 стал роботизированный щенок. Электромобиль спасает его от разряда батареи.

Робощенку понравился новый Kia EV6
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Toyota – звезды спорта и кино

В ролике про новый пикап Toyota Tundra 2022 показали актеров-однофамильцев – Томми Ли Джонса, Лесли Джонс и Рашиду Джонс.

Новую Toyota Tundra прорекламировало трио актеров

А в еще одной рекламе снялись паралимпийские чемпионы братья МакКивер.

Паралимпийцы показали, что невозможное возможно

Nissan и экшн

Реклама Nissan Z снята в жанре боевика. Она собрала сразу несколько звезд кино – Юджина Леви, Бри Ларсон, Кэтрин О’Хара, Данаю Гуриру и Дэйва Батисту.

В рекламе Nissan Z - взрывы и погони

Polestar и минимализм

Электромобиль Polestar 2 показали по-шведски лаконично — без спецэффектов и звезд Голливуда.

Ролик Polestar 2

Ранее Фокус рассказывал о видеоролике с болидом Формулы-1 на льду. Управлял им чемпион 2021 года Макс Ферстаппен.