Шварценеггер и робот-щенок: лучшая автомобильная реклама с Super Bowl 2022 (видео)
В нынешнем году для Super Bowl автопроизводители подготовили высокобюджетные рекламные ролики с участием звезд Голливуда.
Финал сезона в американском футболе Super Bowl – не только важное спортивное событие, он еще славится своей рекламой. Специально для трансляции во время Super Bowl создают очень яркие и очень дорогие рекламные ролики.
Дело в том, что аудитория Super Bowl – это сотни миллионов зрителей. Поэтому 30 секунд рекламы в перерыве матча стоят 6 млн. долларов. Автопроизводители всегда готовят рекламу к Super Bowl, но в 2022 году они оказались особенно активными – не скупились на бюджеты и нанимали звезд Голливуда.
BMW и Шварценеггер
Пожалуй, самым дорогой оказалась реклама BMW iX при участии Арнольда Шварценеггера и Сальмы Хайек. Они сыграли древнегреческих богов Зевса и Геру, спустившихся на Землю.
General Motors и Доктор Зло
Для рекламы электрокаров General Motors возродили Доктора Зло из комедий об Остине Пауэрсе. Злодей хочет спасти мир, чтобы затем его захватить.
Chevrolet – котопес и мафиози
Реклама Chevrolet Silverado EV выполнена в духе сериала "Клан Сопрано".
А вот в ролике о бензиновом Silverado засветился кот, который считает себя псом.
Kia и робот-щенок
Персонажем ролика Kia EV6 стал роботизированный щенок. Электромобиль спасает его от разряда батареи.Важно
Toyota – звезды спорта и кино
В ролике про новый пикап Toyota Tundra 2022 показали актеров-однофамильцев – Томми Ли Джонса, Лесли Джонс и Рашиду Джонс.
А в еще одной рекламе снялись паралимпийские чемпионы братья МакКивер.
Nissan и экшн
Реклама Nissan Z снята в жанре боевика. Она собрала сразу несколько звезд кино – Юджина Леви, Бри Ларсон, Кэтрин О’Хара, Данаю Гуриру и Дэйва Батисту.
Polestar и минимализм
Электромобиль Polestar 2 показали по-шведски лаконично — без спецэффектов и звезд Голливуда.
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