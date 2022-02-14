Шварценеггер і робот-цуценя: найкраща автомобільна реклама з Super Bowl 2022 (відео)

Нинішнього року для Super Bowl автовиробники підготували високобюджетні рекламні ролики за участю зірок Голлівуду.

Фінал сезону в американському футболі Super Bowl – не лише важлива спортивна подія, він ще славиться своєю рекламою. Спеціально для трансляції під час Super Bowl створюють дуже яскраві та дуже дорогі рекламні ролики.

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Справа в тому, що аудиторія Super Bowl – це сотні мільйонів глядачів. Тому 30 секунд реклами в перерві матчу коштують 6 млн доларів. Автовиробники завжди готують рекламу до Super Bowl, але у 2022 році вони виявилися особливо активними – не скупилися на бюджети та наймали зірок Голлівуду.

BMW та Шварценеггер

Мабуть, найдорожчою виявилася реклама BMW iX за участю Арнольда Шварценеггера та Сальми Хайєк. Вони зіграли давньогрецьких богів Зевса і Геру, котрі спустилися Землю.

[ + – ] Шварценеггер і Хайєк перетворилися на богів з Олімпу

General Motors та Доктор Зло

Для реклами електрокарів General Motors відродили Доктора Зло з комедій про Остіна Паверса. Лиходій хоче врятувати світ, щоб потім його захопити.

[ + – ] Доктор Зло захотів врятувати світ

Chevrolet – котопес та мафіозі

Реклама Chevrolet Silverado EV виконана на кшталт серіалу "Клан Сопрано".

[ + – ] Електрокар Chevrolet Silverado EV знявся в окремому ролику

А ось у ролику про бензинового Silverado засвітився кіт, який вважає себе псом.

[ + – ] Бензиновий Chevrolet Silverado рекламує дикий кіт

Kia і робот-цуценя

Персонажем ролика Kia EV6 стало роботизоване щеня. Електромобіль урятує його від розряду батареї.

[ + – ] Роботу-цуценяті сподобався новий Kia EV6

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Toyota – зірки спорту та кіно

У ролику про новий пікап Toyota Tundra 2022 показали акторів з однаковим прізвищем – Томмі Лі Джонса, Леслі Джонс та Рашиду Джонс.

[ + – ] Нову Toyota Tundra прорекламувало тріо акторів

А ще в одній рекламі знялися паралімпійські чемпіони брати МакКівер.

[ + – ] Паралімпійці показали, що неможливе можливе

Nissan та екшн

Реклама Nissan Z знята у жанрі бойовика. Вона зібрала відразу кілька зірок кіно – Юджіна Леві, Брі Ларсон, Кетрін О'Хара, Данаю Гуріру та Дейва Батисту.

[ + – ] У рекламі Nissan Z — вибухи та погоні

Polestar та мінімалізм

Електромобіль Polestar 2 показали лаконічно — без спецефектів і зірок Голлівуду.

[ + – ] Ролик Polestar 2

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