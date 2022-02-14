Шварценеггер і робот-цуценя: найкраща автомобільна реклама з Super Bowl 2022 (відео)
Нинішнього року для Super Bowl автовиробники підготували високобюджетні рекламні ролики за участю зірок Голлівуду.
Фінал сезону в американському футболі Super Bowl – не лише важлива спортивна подія, він ще славиться своєю рекламою. Спеціально для трансляції під час Super Bowl створюють дуже яскраві та дуже дорогі рекламні ролики.
Справа в тому, що аудиторія Super Bowl – це сотні мільйонів глядачів. Тому 30 секунд реклами в перерві матчу коштують 6 млн доларів. Автовиробники завжди готують рекламу до Super Bowl, але у 2022 році вони виявилися особливо активними – не скупилися на бюджети та наймали зірок Голлівуду.
BMW та Шварценеггер
Мабуть, найдорожчою виявилася реклама BMW iX за участю Арнольда Шварценеггера та Сальми Хайєк. Вони зіграли давньогрецьких богів Зевса і Геру, котрі спустилися Землю.
General Motors та Доктор Зло
Для реклами електрокарів General Motors відродили Доктора Зло з комедій про Остіна Паверса. Лиходій хоче врятувати світ, щоб потім його захопити.
Chevrolet – котопес та мафіозі
Реклама Chevrolet Silverado EV виконана на кшталт серіалу "Клан Сопрано".
А ось у ролику про бензинового Silverado засвітився кіт, який вважає себе псом.
Kia і робот-цуценя
Персонажем ролика Kia EV6 стало роботизоване щеня. Електромобіль урятує його від розряду батареї.Важливо
Toyota – зірки спорту та кіно
У ролику про новий пікап Toyota Tundra 2022 показали акторів з однаковим прізвищем – Томмі Лі Джонса, Леслі Джонс та Рашиду Джонс.
А ще в одній рекламі знялися паралімпійські чемпіони брати МакКівер.
Nissan та екшн
Реклама Nissan Z знята у жанрі бойовика. Вона зібрала відразу кілька зірок кіно – Юджіна Леві, Брі Ларсон, Кетрін О'Хара, Данаю Гуріру та Дейва Батисту.
Polestar та мінімалізм
Електромобіль Polestar 2 показали лаконічно — без спецефектів і зірок Голлівуду.
Раніше Фокус розповідав про відеоролик з болідом Формули-1 на льоду. Керував ним чемпіон 2021 Макс Ферстаппен.