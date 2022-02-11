Український електромобіль за $16 тисяч виїхав на зимові випробування (відео)

Електрокар CoolOn здатний проїхати 200-300 км без підзарядки, яке вантажопідйомність — 1,5 тонни.

Криворізька компанія CoolOn Motors продовжує тестувати перший український вантажний електромобіль. Прототип CoolOn випробовують у зимових умовах. Відео з електрокаром з'явилося на YouTube-каналі Arina Marino.

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За словами розробників, тести за різних умов дозволяють удосконалити технології електрокара. Також повідомляється, що конструкцію CoolOn змінять, щоб вона відповідала вимогам безпеки.

[ + – ] CoolOn має модульну конструкцію і доступний у різних версіях Фото: autocentre.ua

Нагадаємо, український електромобіль CoolOn планують продавати за ціною від 16 тис. доларів. У вантажної моделі модульна конструкція, що дозволяє легко монтувати різні типи кузовів і силових установок.

CoolOn буде доступний у версіях потужністю 54 та 81 к. с. та оснащений літій-залізофосфатними батареями, а запас ходу складе 200 та 300 км відповідно. Вантажопідйомність електрокара — 1,5 тонни.

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Розміри українського електрокара CoolOn:

довжина — 5 000 мм;

ширина — 1 700 мм;

висота — 2 100 мм.

Раніше творці повідомляли, що збираються розпочати випуск CoolOn уже в 2022 році та на першому етапі збиратимуть по 2 000 авто щорічно. У перспективі обсяги виробництва можуть збільшити до 20 тис. автомобілів на рік.

Основними покупцями електрокара називають служби доставки та сервісу. Крім того, український електромобіль уже зацікавив американців.

Також Фокус повідомляв, що в Україні налагодили випуск електричних ЗАЗ Таврія та Славута. Вони коштують 5-7 тисяч доларів.