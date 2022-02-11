Український електромобіль за $16 тисяч виїхав на зимові випробування (відео)
Електрокар CoolOn здатний проїхати 200-300 км без підзарядки, яке вантажопідйомність — 1,5 тонни.
Криворізька компанія CoolOn Motors продовжує тестувати перший український вантажний електромобіль. Прототип CoolOn випробовують у зимових умовах. Відео з електрокаром з'явилося на YouTube-каналі Arina Marino.
За словами розробників, тести за різних умов дозволяють удосконалити технології електрокара. Також повідомляється, що конструкцію CoolOn змінять, щоб вона відповідала вимогам безпеки.
Нагадаємо, український електромобіль CoolOn планують продавати за ціною від 16 тис. доларів. У вантажної моделі модульна конструкція, що дозволяє легко монтувати різні типи кузовів і силових установок.
CoolOn буде доступний у версіях потужністю 54 та 81 к. с. та оснащений літій-залізофосфатними батареями, а запас ходу складе 200 та 300 км відповідно. Вантажопідйомність електрокара — 1,5 тонни.Важливо
Розміри українського електрокара CoolOn:
- довжина — 5 000 мм;
- ширина — 1 700 мм;
- висота — 2 100 мм.
Раніше творці повідомляли, що збираються розпочати випуск CoolOn уже в 2022 році та на першому етапі збиратимуть по 2 000 авто щорічно. У перспективі обсяги виробництва можуть збільшити до 20 тис. автомобілів на рік.
Основними покупцями електрокара називають служби доставки та сервісу. Крім того, український електромобіль уже зацікавив американців.
Також Фокус повідомляв, що в Україні налагодили випуск електричних ЗАЗ Таврія та Славута. Вони коштують 5-7 тисяч доларів.