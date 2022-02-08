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В Україні суттєво зріс продаж електрокарів: ТОП-5 найпопулярніших моделей

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Електромобілі в Україні, продажі електромобілів, найпопулярніші електромобілі, Nissan Leaf
Фото: climate | Продаж електромобілів у січні збільшився на третину

Частка нових електромобілів за рік зросла вдвічі. Також відзначається зростання попиту на моделі для китайського ринку.

За січень 2022 року в Україні придбали 663 електромобілі. Це приблизно на третину перевищує показник аналогічного торішнього періоду, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Більшість проданих електромобілів в Україні залишаються старими, але при цьому частка нових електрокарів на ринку зросла вдвічі порівняно з минулим роком – до 20%. Із загальної кількості 631 – легкові моделі, а 32 – комерційні.

Електромобілі в Україні, продажі електромобілів, найпопулярніші електромобілі, Nissan Leaf
Лідером на ринку залишається Nissan Leaf
Фото: Nissan

Лідер на ринку незмінний — Nissan Leaf: за січень придбали 136 цих електрокарів. Друге місце зберігає Tesla Model 3 (63 авто), а на третє зненацька піднялася Honda M-NV — електричний варіант кросовера HR-V для китайського ринку знайшов 33 покупців.

Найпопулярніші електромобілі в Україні за січень 2022 року:

  1. Nissan Leaf – 136 проданих авто
  2. Tesla Model 3 – 63
  3. Honda M-NV – 33
  4. Volkswagen e-Golf – 26
  5. Chevrolet Bolt – 25
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У комерційному сегменті, як і раніше, лідирує Renault Kango ZE – таких електрокарів було продано 21.

Раніше Фокус розповідав, що електромобілі виявилися в 60 разів безпечнішими за бензинові авто. Такого висновку дійшли експерти за результатами дослідження.