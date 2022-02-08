В Украине существенно выросли продажи электрокаров: ТОП-5 самых популярных моделей

Доля новых электромобилей за год выросла в два раза. Также отмечается рост спроса на модели для китайского рынка.

За январь 2022 года в Украине приобрели 663 электромобиля. Это примерно на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

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Большинство проданных электромобилей в Украине остаются подержанными, но при этом и доля новых электрокаров на рынке выросла вдвое по сравнению с прошлым годом – до 20%. Из общего количества 631 – легковые модели, а 32 – коммерческие.

[ + – ] Лидером на рынке остается Nissan Leaf Фото: Nissan

Лидер на рынке неизменен – Nissan Leaf: за январь приобрели 136 этих электрокаров. Второе место сохраняет Tesla Model 3 (63 авто), а на третье неожиданно поднялась Honda M-NV – электрический вариант кроссовера HR-V для китайского рынка нашел 33 покупателей.

Самые популярные электромобили в Украине за январь 2022 года:

Nissan Leaf – 136 проданных авто Tesla Model 3 – 63 Honda M-NV – 33 Volkswagen e-Golf – 26 Chevrolet Bolt – 25

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В коммерческом сегменте, как и прежде, лидирует Renault Kango Z.E. – таких электрокаров продали 21.

Ранее Фокус рассказывал, что электромобили оказались в 60 раз безопаснее бензиновых авто. К такому заключению пришли эксперты по результатам исследования.