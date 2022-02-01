Электромобили оказались в 60 раз безопаснее бензиновых авто – исследование

Самыми пожароопасными признаны гибриды – они загораются в два раза чаще, чем бензиновые модели и в 120 раз чаще электрокаров.

Риск пожара в электромобиле в 60 раз меньше, чем в бензиновом авто. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американским сайтом AutoinsuranceEZ.

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Эксперты проанализировали данные страховых компаний и американского Национального совета по безопасности на транспорте. Выяснилось, что вопреки стереотипам, электромобили загораются гораздо реже бензиновых моделей.

Выяснилось, что за 2021 год отмечено 199 532 случаев пожара (вследствие ДТП или по другим причинам) в бензиновых авто, 16 051 – в гибридах и только 52 – в электромобилях.

[ + – ] Бензиновые автомобили горят в 60 раз чаще электрических Фото: stock.adobe.com

По статистике на 100 тыс. электрокаров в среднем приходится 25,1 пожара. Для сравнения, на 100 тыс. бензиновых авто пожаров зафиксировано 1529,9. Самыми же опасными оказались гибриды – 3474,5 пожаров на 100 тыс. авто.

Бензиновые авто преобладают и среди моделей, попавших под отзывы из-за пожароопасных дефектов:

Hyundai Elantra (бензин) – 430 000 отозванных авто Kia Sportage и Cadenza (бензин) – 308 000 Honda Odyssey (бензин) – 250 000 Genesis G80 (бензин) – 95 000 Hyundai Kona (электро) – 82 000 Chevrolet Bolt (электро) – 70 000 Chrysler Pacifica (гибрид) – 27 600 BMW 530e/330e/X5 XDrive 45e/745e (гибрид) – 4500 McLaren 720S и Senna – 2800

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Вместе с тем, эксперты отмечают, что тушить электрокары и гибриды с литий-ионными батареями сложнее. Их необходимо заливать огромным количеством воды и после ликвидации пожара еще сутки контролировать температуру батареи, чтобы горение не возобновилось.

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