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Електромобілі виявилися в 60 разів безпечнішими за бензинові авто – дослідження

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Фото: AP | Всупереч стереотипам, електромобілі не особливо схильні до займання

Найбільш пожежонебезпечними визнані гібриди — вони спалахують вдвічі частіше, ніж бензинові моделі і в 120 разів частіше за електрокари.

Ризик пожежі в електромобілі у 60 разів менший, ніж у бензиновому авто. Про це свідчать результати дослідження, проведеного американським сайтом AutoInsuranceEZ.

Експерти проаналізували дані страхових компаній та американської Національної ради з безпеки на транспорті. З'ясувалося, що всупереч стереотипам, електромобілі спалахують набагато рідше за бензинові моделі.

З'ясувалося, що за 2021 рік зафіксовано 199 532 випадків пожежі (внаслідок ДТП або з інших причин) у бензинових авто, 16 051 – у гібридах та лише 52 – в електромобілях.

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Бензинові автомобілі горять у 60 разів частіше за електричні.
Фото: stock.adobe.com

За статистикою на 100 тис. електрокарів у середньому припадає 25,1 пожеж. Для порівняння, на 100 тис. бензинових автомобільних пожеж зафіксовано 1529,9. Найнебезпечнішими ж виявилися гібриди – 3474,5 пожежі на 100 тис. авто.

Бензинові авто переважають і серед моделей, що потрапили під відкликання через пожежонебезпечні дефекти:

  1. Hyundai Elantra (бензин) – 430 000 відкликаних авто
  2. Kia Sportage та Cadenza (бензин) – 308 000
  3. Honda Odyssey (бензин) – 250 000
  4. Genesis G80 (бензин) — 95 000
  5. Hyundai Kona (електро) – 82 000
  6. Chevrolet Bolt (електро) — 70 000
  7. Chrysler Pacifica (гібрид) – 27 600
  8. BMW 530e/330e/X5 XDrive 45e/745e (гібрид) – 4500
  9. McLaren 720S та Senna – 2800
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Водночас, експерти зазначають, що гасити електрокари та гібриди з літій-іонними батареями складніше. Їх необхідно заливати величезною кількістю води та після ліквідації пожежі ще добу контролювати температуру батареї, щоб горіння не відновилося.

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