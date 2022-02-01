Електромобілі виявилися в 60 разів безпечнішими за бензинові авто – дослідження
Найбільш пожежонебезпечними визнані гібриди — вони спалахують вдвічі частіше, ніж бензинові моделі і в 120 разів частіше за електрокари.
Ризик пожежі в електромобілі у 60 разів менший, ніж у бензиновому авто. Про це свідчать результати дослідження, проведеного американським сайтом AutoInsuranceEZ.
Експерти проаналізували дані страхових компаній та американської Національної ради з безпеки на транспорті. З'ясувалося, що всупереч стереотипам, електромобілі спалахують набагато рідше за бензинові моделі.
З'ясувалося, що за 2021 рік зафіксовано 199 532 випадків пожежі (внаслідок ДТП або з інших причин) у бензинових авто, 16 051 – у гібридах та лише 52 – в електромобілях.
За статистикою на 100 тис. електрокарів у середньому припадає 25,1 пожеж. Для порівняння, на 100 тис. бензинових автомобільних пожеж зафіксовано 1529,9. Найнебезпечнішими ж виявилися гібриди – 3474,5 пожежі на 100 тис. авто.
Бензинові авто переважають і серед моделей, що потрапили під відкликання через пожежонебезпечні дефекти:
- Hyundai Elantra (бензин) – 430 000 відкликаних авто
- Kia Sportage та Cadenza (бензин) – 308 000
- Honda Odyssey (бензин) – 250 000
- Genesis G80 (бензин) — 95 000
- Hyundai Kona (електро) – 82 000
- Chevrolet Bolt (електро) — 70 000
- Chrysler Pacifica (гібрид) – 27 600
- BMW 530e/330e/X5 XDrive 45e/745e (гібрид) – 4500
- McLaren 720S та Senna – 2800
Водночас, експерти зазначають, що гасити електрокари та гібриди з літій-іонними батареями складніше. Їх необхідно заливати величезною кількістю води та після ліквідації пожежі ще добу контролювати температуру батареї, щоб горіння не відновилося.
Раніше Фокус повідомляв, що новий електромобіль Mercedes-Benz EQS провалив тест на безпеку. В усьому виною — його велика вага.