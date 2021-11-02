Перший український електромобіль планують випускати у Львові

CoolOn – невелика комерційна модель вантажністю 1,5 тонни. Електрокар коштуватиме від 16 тисяч доларів.

Українську електровантажівку CoolOn можуть виробляти у Львові. Представники криворізької компанії Murmuration Technology, яка розробила електромобіль, відвідали місто з метою знайти потужності для виробництва. Про це повідомляє Автоцентр.

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[ + – ] CoolOn – дітище криворізької компанії Murmuration Technology Фото: autocentre.ua

Український електрокар CoolOn збираються почати випускати у 2022 році, тим паче що з 1 січня виробників електричної техніки звільнять від ПДВ. Спочатку планують збирати приблизно по 2000 CoolOn на рік і створити 120 робочих місць. Наразі авто проходить випробування.

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У перспективі до 2024-2025 років обсяги виробництва збільшать до 20 тис. авто на рік. У Murmuration Technology збираються залучити 50 млн. доларів інвестицій та збільшити штат до 600 осіб.

[ + – ] Запропонують версії із запасом ходу 200 та 300 км. Фото: autocentre.ua

Нагадаємо, що український електромобіль CoolOn – комерційна модель вантажопідйомністю 1,5 тонни. Його розміри відносно невеликі:

Довжина – 5000 мм

Ширина – 1700 мм

Висота – 2100 мм

[ + – ] На першому етапі планують випускати по 2000 автомобілів на рік Фото: autocentre.ua

Електрокар розрахований насамперед для служб доставки та сервісу. У нього модульна конструкція, тобто на шасі, монтуються різні типи кузовів.

CoolOn запропонують у двох версіях – потужністю 54 та 81 л. с. У першому випадку запас ходу становить 200 км, у другому – 300 км. Ціни стартують з 16 тис. доларів.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Україні випускатимуть електробуси. Вони розраховані на 80 пасажирів і мають запас ходу 250 км.