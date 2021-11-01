В Україні стартують продажі доступних авто з Азербайджану за $10 тисяч
Автомобілі Khazar випускають на спільному підприємстві із Iran Khodro. У нашій країні буде представлено дві моделі бренду.
В Україні незабаром почнуть продавати авто нового азербайджанського бренду Khazar. Перші машини вже прибули до нашої країни та встигли пройти сертифікацію. Про це повідомляє Auto-Consulting.
Марка Khazar з'явилася у 2018 році. Автомобілі випускають у Нефтчалінському районі Азербайджану на спільному підприємстві з іранською компанією Iran Khodro. Завод уже перейшов від великовузлового збирання до повного циклу виробництва.
Саме на базі моделей Iran Khodro і створено автомобілі Khazar. У нашій країні запропонують дві моделі та обидві вони оснащені 1,7-літровим 115-сильним двигуном стандарту Євро-5.
Седан Khazar LX – доопрацьована версія Iran Khodro Samand, що раніше продавався в Україні. В основі авто лежить седан Peugeot 405.Важливо
Khazar SD створений на базі новітньої моделі Iran Khodro Dena. Уже в початковій версії він отримав сенсорний дисплей, серед опцій є світлодіодні фари, клімат-контроль і електропривід передніх сидінь.
Точних цін Khazar в Україні поки що не оголошено, але, напевно, автомобілі будуть недорогими — на рівні Lada. На батьківщині вони коштують в еквіваленті 8-10 тисяч доларів.
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