В Украине стартуют продажи доступных авто из Азербайджана за $10 тысяч
Автомобили Khazar выпускают на совместном предприятии с Iran Khodro. В нашей стране будут представлены две модели бренда.
В Украине вскоре начнут продавать автомобили нового азербайджанского бренда Khazar. Первые машины уже прибыли в нашу страну и успели пройти сертификацию. Об этом сообщает Auto-Consulting.
Марка Khazar появилась в 2018 году. Автомобили выпускают в Нефтчалинском районе Азербайджана на совместном предприятии с иранской компанией Iran Khodro. Завод уже перешел от крупноузловой сборки к полному циклу производства.
Именно на базе моделей Iran Khodro и созданы автомобили Khazar. В нашей стране предложат две модели и обе они оснащены 1,7-литровым 115-сильным мотором стандарта Евро-5.
Седан Khazar LX – доработанная версия ранее продававшегося в Украине Iran Khodro Samand. В основе авто лежит седан Peugeot 405.Важно
Khazar SD создан на базе более новой модели Iran Khodro Dena. Уже в начальной версии он получил сенсорный дисплей, а среди опций есть светодиодные фары, климат-контроль и электропривод передних сидений.
Точные цены Khazar в Украине пока не объявлены, но наверняка автомобили будут недорогими — на уровне Lada. На родине они стоят в эквиваленте 8-10 тыс. долларов.
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