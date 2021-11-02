Первый украинский электромобиль планируют выпускать во Львове

CoolOn – небольшая коммерческая модель грузоподъемностью 1,5 тонны. Электрокар будет стоить от 16 тыс. долларов.

Украинский электрогрузовик CoolOn могут производить во Львове. Представители криворожской компании Murmuration Technology, разработавшей электромобиль, посетили город с целью найти мощности для производства. Об этом сообщает Автоцентр.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] CoolOn - детище криворожской компании Murmuration Technology Фото: autocentre.ua

Украинский электрокар CoolOn собираются начать выпускать в 2022 году, тем более, что с 1 января производителей электрической техники освободят от НДС. На первых порах планируют собирать примерно по 2000 CoolOn в год и создать 120 рабочих мест. Сейчас авто проходит испытания.

Важно

В Украине стартуют продажи доступных авто из Азербайджана за $10 тысяч

В перспективе к 2024-2025 годах объемы производства увеличат до 20 тыс. авто в год. В Murmuration Technology собираются привлечь 50 млн. долларов инвестиций и увеличить штат до 600 человек.

[ + – ] Предложат версии с запасом хода 200 и 300 км Фото: autocentre.ua

Напомним, что украинский электромобиль CoolOn – коммерческая модель грузоподъемностью в 1,5 тонны. Ее размеры относительно небольшие:

Длина – 5000 мм

Ширина – 1700 мм

Высота – 2100 мм

[ + – ] На первом этапе планируют выпускать по 2000 авто в год Фото: autocentre.ua

Электрокар рассчитан, прежде всего, для служб доставки и сервиса. У него модульная конструкция, то есть на шасси монтируются различные типы кузовов.

CoolOn предложат в двух версиях – мощностью 54 и 81 л. с. В первом случае запас хода составляет 200 км, во втором – 300 км. Цены стартуют с 16 тыс. долларов.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Украине будут выпускать электробусы. Они рассчитаны на 80 пассажиров и обладают запасом хода в 250 км.