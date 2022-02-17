Перший мотоцикл Brabus розкупили за дві хвилини (відео)

Новий Brabus 1300 R випустять лімітованим тиражем. Ціна першого байка від Brabus – 39 500 євро.

Німецьке ательє Brabus взялося за тюнінг мотоциклів. Першим став Brabus 1300 R – доопрацьована версія австрійського KTM 1290 Super Duke R Evo. Весь тираж байка розкупили онлайн лише за 2 хвилини. Про це повідомляє офіційний вебсайт Brabus.

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[ + – ] В основі байка лежить KTM 1290 Super Duke R Ev Фото: brabus.com

Усього випустять лише 154 Brabus 1300 R за ціною 39 500 євро. Половину пофарбують у чорний колір, іншу половину – в червоний.

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Тюнінг KTM 1290 Super Duke R Evo від Brabus радикально змінив його дизайн. Всі пластикові обтічники замінили на нові деталі з карбону, які виглядають агресивніше.

[ + – ] Усього випустять лише 77 чорних та 77 червоних байків Фото: brabus.com

Крім того, мотоцикл отримав велику круглу діодну фару та нове кермо. Також встановили ковані колісні диски Monoblock Z. Оснащення включає 5-дюймовий цифровий щиток приладів, підігрів ручок та сидіння.

[ + – ] Вартість мотоцикла – 39 500 євро Фото: brabus.com

Двигун KTM 1290 Super Duke R Evo залишився практично без змін. Він 1,3-літровий та розвиває 180 к. с. З ним мотоцикл розганяється до 100 км/год за 3,2 с і може досягти 270 км/год. У Brabus тільки-но розробили новий вихлоп до мотора.

[ + – ] Мотоцикл отримав нові обтічники з карбону та круглу фару

Більше уваги приділили ходовій. Мотоцикл отримав адаптивну підвіску WP APEX із регульованими амортизаторами.

Раніше Фокус повідомляв, що Brabus випустили надпотужний кросовер на базі Mercedes-Maybach GLS. Він розвиває 300 км/год.