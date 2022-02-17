Перший мотоцикл Brabus розкупили за дві хвилини (відео)
Новий Brabus 1300 R випустять лімітованим тиражем. Ціна першого байка від Brabus – 39 500 євро.
Німецьке ательє Brabus взялося за тюнінг мотоциклів. Першим став Brabus 1300 R – доопрацьована версія австрійського KTM 1290 Super Duke R Evo. Весь тираж байка розкупили онлайн лише за 2 хвилини. Про це повідомляє офіційний вебсайт Brabus.
Усього випустять лише 154 Brabus 1300 R за ціною 39 500 євро. Половину пофарбують у чорний колір, іншу половину – в червоний.Важливо
Тюнінг KTM 1290 Super Duke R Evo від Brabus радикально змінив його дизайн. Всі пластикові обтічники замінили на нові деталі з карбону, які виглядають агресивніше.
Крім того, мотоцикл отримав велику круглу діодну фару та нове кермо. Також встановили ковані колісні диски Monoblock Z. Оснащення включає 5-дюймовий цифровий щиток приладів, підігрів ручок та сидіння.
Двигун KTM 1290 Super Duke R Evo залишився практично без змін. Він 1,3-літровий та розвиває 180 к. с. З ним мотоцикл розганяється до 100 км/год за 3,2 с і може досягти 270 км/год. У Brabus тільки-но розробили новий вихлоп до мотора.
Більше уваги приділили ходовій. Мотоцикл отримав адаптивну підвіску WP APEX із регульованими амортизаторами.
Раніше Фокус повідомляв, що Brabus випустили надпотужний кросовер на базі Mercedes-Maybach GLS. Він розвиває 300 км/год.