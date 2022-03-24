Первый кроссовер Ferrari показали на официальном фото

Новый Ferrari Purosangue предложат исключительно в гибридном исполнении. Кроссовер обещает быть весьма нестандартным.

Опубликован первый официальный тизер Ferrari Purosangue 2023. Дебютный кроссовер итальянской марки должны представить во второй половине нынешнего года. Фото опубликовали на официальной странице итальянского бренда в Instagram.

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Изображение подтвердило достоверность шпионских фото Ferrari Purosangue, попавших в интернет несколько недель назад. Дизайн кроссовера весьма нестандартный: у него стремительный профиль, скромный внедорожный обвес и спрятанные дверные ручки. Передняя часть с выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами выполнена в духе флагманского суперкара Ferrari SF90 Stradale.

[ + – ] Ранее Ferrari Purosangue рассекретили на шпионских фото Фото: carscoops.com

Салон Ferrari Purosangue пока не рассекречен, также ничего неизвестно о характеристиках кроссовера. По предварительным данным, модель построена на платформе купе Ferrari Roma и получит турбированные V6 и V8, дополненные гибридными установками.

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Первый кроссовер Ferrari получит пневмоподвеску с изменяемым клиренсом. Также разработчики обещают, что управляемость Purosangue станет лучшей в классе. Конкурентами модели станут Aston Martin DBX, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.

Ранее Фокус рассказывал про новый кроссовер Maserati Grecale. Его предложат в бензиновой и электрической версиях.