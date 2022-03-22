Mazda неожиданно отказывается от популярной модели

Кроссоверы постепенно вытесняют седаны на рынке и это заставило Mazda пересмотреть свой модельный ряд.

Mazda 6 снимут с производства в скором времени. Японская компания отказалась от разработки четвертого поколения модели. Об этом заявил главный инженер европейского подразделения Mazda Иоахим Курц в интервью британскому изданию Autocar.

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Ранее сообщалось, что новая Mazda 6 находится в разработке, причем седан радикально изменится. Его должны были построить на заднеприводной платформе (как новеший кроссовер Mazda CX-60) и оснастить рядными шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными турбомоторами мощностью до 400 л. с.

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Дизайн также планировали изменить и выполнить в духе концепта Mazda Vision Coupe. Поскольку седан решили перевести в премиум-класс, то ему собирались расширить комплектацию и улучшить отделку салона.

Иоахим Курц заявил, что идея заднеприводной Mazda 6 2023 очень привлекательная, но на данный момент японский бренд сконцентрировался на кроссоверах, ведь они сейчас в тренде и продаются, гораздо лучше, чем седаны.

Например, в США кроссоверов Mazda CX-5 за 2020 год продали в 9 раз больше, чем седанов Mazda 6. Именно поэтому на американском рынке шестерку уже перестали продавать с прошлой осени.

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В Европе, Азии и Австралии модель пока остается в предложении, однако нынешнее ее поколение пробудет на конвейере еще год-два, а затем его снимут с производства.

Ранее Фокус сообщал, что Mazda готовит семейный семиместный кроссовер премиум-класса, который бросит вызов Audi Q7.