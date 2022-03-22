Mazda зненацька відмовляється від популярної моделі

Кросовери поступово витісняють седани на ринку, і це змусило Mazda переглянути свій модельний ряд.

Mazda 6 знімуть із виробництва незабаром. Японська компанія відмовилася від розробки четвертого покоління моделі. Про це заявив головний інженер європейського підрозділу Mazda Йоахім Курц в інтерв'ю британському виданню Autocar.

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Раніше повідомлялося, що нова Mazda 6 знаходиться у розробці, причому седан радикально зміниться. Його повинні були побудувати на задньопривідній платформі (як новий кросовер Mazda CX-60) й оснастити рядними шестициліндровими бензиновими та дизельними турбомоторами потужністю до 400 к. с.

[ + – ] Mazda Vision Coupe позиціонували як провісника нової шістки Фото: Mazda

Дизайн також планували змінити та виконати в дусі концепту Mazda Vision Coupe. Оскільки седан вирішили перевести в преміум-клас, то йому збиралися розширити комплектацію і покращити обробку салону.

Йоахім Курц заявив, що ідея задньопривідної Mazda 6 2023 дуже приваблива, але наразі японський бренд сконцентрувався на кросоверах, адже вони зараз у тренді та продаються набагато краще, ніж седани.

Наприклад, у США кросоверів Mazda CX-5 за 2020 рік продали у 9 разів більше, ніж седанів Mazda 6. Саме тому на американському ринку шістку вже перестали продавати з минулої осені.

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У Європі, Азії та Австралії модель поки що залишається у пропозиції, проте нинішнє її покоління пробуде на конвеєрі ще рік-два, а потім його знімуть з виробництва.

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda готує сімейний семимісний кросовер преміум-класу, який кине виклик Audi Q7.