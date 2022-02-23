Mazda запустила у виробництво стильний кросовер для активного відпочинку: фото та подробиці

Mazda CX-50 пропонують винятково з 2,5-літровими моторами та повним приводом. За розмірами кросовер можна порівняти з моделлю СХ-5.

У США розпочалося виробництво Mazda CX-50. Кросовер продаватимуть за ціною від 28 тис. доларів і він стане альтернативою Mazda CX-5. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

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Нова Mazda CX-50 – кросовер для любителів активного відпочинку на природі. За розмірами автомобіль можна порівняти з CX-5, але виглядає виразніше завдяки роздутим крилам і пластиковому позашляховому обвісу.

[ + – ] Кросовер пропонують лише з повним приводом Фото: Mazda

Комплектація Mazda CX-50 2022

У салоні кермо та частина перемикачів запозичені у молодшої Mazda CX-30. Базова версія отримала діодні фари, 17-дюймові диски, 8,8-дюймовий екран, також набір систем активної безпеки.

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Топовий варіант Premium Plus ($36 400) додає шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, електроприводи сидінь та двері багажника, вентиляцію крісел, проекцію на лобове скло, панорамний дах, камери кругового огляду та акустику Bose з 12 динаміками.

[ + – ] Частина деталей салону запозичена у Mazda CX-30 Фото: Mazda

Характеристики Mazda CX-50 2022

Кросовер Mazda CX-50 2022 отримає 2,5-літрові мотори – атмосферний 190-сильний та турбований на 260 к. с. Усі версії оснастять 6-ступеневою автоматичною КПП та повним приводом з режимами для різних типів бездоріжжя.

Mazda CX-50 – перша модель у новому сімействі кросоверів. А вже у березні дебютує другий представник цієї лінійки – нова Mazda CX-60.

Також Фокус розповідав про нове покоління Honda CR-V. Кросовер мають представити вже цього року.