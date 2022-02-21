Нова Honda CR-V 2023 з'явилася на перших зображеннях

Honda готує нове покоління CR-V. Кросовер повинен отримати електричну версію.

В інтернет потрапило патентне зображення Honda CR-V нового покоління. Кросовер мають представити вже цього літа, а з осені він надійде в продаж. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Кросовер представлять вже цього року Фото: Motor1.com

Раніше Honda CR-V 2023 також помітили в Німеччині під час тестів, але авто обклеїли камуфляжем. Зображення дають зрозуміти, що дизайн кросовера зроблять на кшталт молодшої Honda HR-V – з широкою решіткою радіатора і розкосими фарами, які прикривають характерні хромовані "брови". Віконна лінія стала нижчою, а боковини прикрашені відштампуваннями.

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Кросовер шостого покоління, загалом, виглядає стриманіше за попередника. Також помітно, що нова Honda CR-V стала довшою та ширшою. Збільшені розміри дозволять встановити третій ряд сидінь, — він, найімовірніше, буде опцією.

[ + – ] Згодом лінійку розширить електромобіль Фото: Motor1.com

Очікують, що кросовер Honda CR-V 2023 збереже 1,5-літровий турбомотор та гібридну установку, що складається з 2,0-літрової бензинової четвірки та електромотора. Також з'явилася інформація, що за кілька років лінійку розширить електрична версія.

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