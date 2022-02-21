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Новая Honda CR-V 2023 показалась на первых изображениях

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Фото: Motor1.com | Honda CR-V станет сдержаннее на вид

Honda готовит новое поколение CR-V. Кроссовер должен получить и электрическую версию.

В интернет попало патентное изображения Honda CR-V нового поколения. Кроссовер должны представить уже этим летом, а с осени он поступит в продажу. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Кроссовер представят уже в нынешнем году
Фото: Motor1.com

Ранее Honda CR-V 2023 также заметили в Германии во время тестов, но авто обклеили камуфляжем. Изображения дают понять, что дизайн кроссовера будет выполнен в духе младшей Honda HR-V – с широкой решеткой радиатора, и раскосыми фарами, прикрытыми характерными хромированными "бровями". Оконная линия стала ниже, а боковины украшены выштамповками.

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Кроссовер Honda CR-V шестого поколения, в общем, смотрится сдержаннее предшественника. Также заметно, что новая Honda CR-V стала длиннее и шире. Увеличенные размеры позволят установить третий ряд сидений – он, скорее всего, будет опцией.

Honda CR-V, новая Honda CR-V, Honda CR-V 2023, кроссовер Honda CR-V
Со временем линейку расширит электромобиль
Фото: Motor1.com

Двигатели Honda CR-V 2023:

Ожидается, что кроссовер Honda CR-V 2023 сохранит 1,5-литровый турбомотор и гибридную установку, состоящую из 2,0-литровой бензиновой четверки и электромотора. Также появилась информация, что через несколько лет линейку расширит и электрическая версия.

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