Новая Honda CR-V 2023 показалась на первых изображениях

Honda готовит новое поколение CR-V. Кроссовер должен получить и электрическую версию.

В интернет попало патентное изображения Honda CR-V нового поколения. Кроссовер должны представить уже этим летом, а с осени он поступит в продажу. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Кроссовер представят уже в нынешнем году Фото: Motor1.com

Ранее Honda CR-V 2023 также заметили в Германии во время тестов, но авто обклеили камуфляжем. Изображения дают понять, что дизайн кроссовера будет выполнен в духе младшей Honda HR-V – с широкой решеткой радиатора, и раскосыми фарами, прикрытыми характерными хромированными "бровями". Оконная линия стала ниже, а боковины украшены выштамповками.

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Кроссовер Honda CR-V шестого поколения, в общем, смотрится сдержаннее предшественника. Также заметно, что новая Honda CR-V стала длиннее и шире. Увеличенные размеры позволят установить третий ряд сидений – он, скорее всего, будет опцией.

[ + – ] Со временем линейку расширит электромобиль Фото: Motor1.com

Двигатели Honda CR-V 2023:

Ожидается, что кроссовер Honda CR-V 2023 сохранит 1,5-литровый турбомотор и гибридную установку, состоящую из 2,0-литровой бензиновой четверки и электромотора. Также появилась информация, что через несколько лет линейку расширит и электрическая версия.

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